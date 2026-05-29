Aziz Yıldırım prensipte anlaştı: 2 golcü birden imzayı atacak

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul öncesi çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım seçilmesi halinde ilk hamleyi forvet hattına yapacak.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Kadroya 2 santrfor takviyesi yapmayı planlayan Aziz Yıldırım görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Sabah'ta yer alan habere göre; Aziz Yıldırım, hem Vedat Muriqi hem de Serhou Guirassy'yle prensipte anlaşmaya vardı.

TOPLAM 53 MİLYON EURO İSTİYORLAR

İspanya La Liga'da küme düşen Mallorca'nın Vedat Muriqi için 18 milyon euro ve Borussia Dormund'un Serhou Guirassy için 35 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.

PERFORMANSLARI

Bu sezon Mallorca formasıyla 37 maça çıkan Vedat Muriqi, 23 gol ve 1 asist kaydetti. Serhou Guirassy ise Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 46 maçta 22 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

"İSTERSEK HAFTAYA TAMAMLAYABİLİRİZ"

Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada "İki santrforla görüşmeler devam ediyor. Ben de devreye girdim, görüşüyorum. İstersek önümüzdeki hafta bu süreci tamamlayabiliriz ancak acelemiz yok. Takım yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İyi bir takım, iyi bir kadro kurup hep birlikte mücadele edeceğiz" demişti.