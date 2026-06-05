Aziz Yıldırım öyle bir laf etti ki Güntekin Onay yayını bitirdi: Sıkıntıya girdin galiba

Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimine çevrilirken, adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, son kez açıklamalarda bulunmak için canlı yayınlara katılmaya devam ediyor.

Aziz Yıldırım'ın yayıncı kuruluşta katıldığı canlı yayının son anlarında Güntekin Onay ile yaşadığı diyalog, sosyal medyada gündem oldu.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ SONRASI GÜNTEKİN ONAY YAYINI BİTİRDİ

Türk futboluna dair konuşan Aziz Yıldırım, "Türk futbolu sıkıntıda. Hakemliği bırakan hakem yorumluyor. Futbolu bırakan futbolcu yorumluyor. Hiç kendi hatalarını, zamanında yaptıkları yanlışları kimse görmüyor ve söylemiyor. Onun üzerine de durmadan yanlışlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

GÜNTEKİN ONAY KONUYU DEĞİŞTİRDİ

Güntekin Onay Aziz Yıldırım'ın bu sözlerinin ardından, "Sayın başkan çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Fenerbahçe Genel Kurulu'na bir şey söylemek istiyor musunuz? Fenerbahçe tribünlerine özellikle..." dedi.

''NE OLDU SIKINTIYA GİRDİN GALİBA''

Aziz Yıldırım ise "Ne oldu, hakemlere salladım, galiba sıkıntıya girdin" dedi ve ikilinin gülüşmeleri sonrası program sona erdi.

''HAKEM GÖRDÜĞÜNÜ ÇALMAKTAN KORKUYOR''

Aziz Yıldırım'ın katıldığı programdaki bazi açıklamaları şu şekilde: