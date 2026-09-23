Aziz Yıldırım onay verdi: Fenerbahçe'de operasyon başladı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla henüz gol ya da asist katkısı veremedi. Ancak teknik direktör İsmail Kartal, Belçikalı yıldızdan vazgeçmiş değil.

AZİZ YILDIRIM ONAY VERDİ

Deneyimli çalıştırıcının, milli arayı fırsata çevirerek Lukaku için özel bir çalışma programı hazırladığı öğrenildi. İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'la görüşerek operasyonu başlattığı öğrenildi.

MİLLİ ARADA BAŞLIYOR

Teknik heyet, milli ara boyunca Romelu Lukaku'nun fiziksel seviyesini yükseltmek için yoğun bir çalışma yürütecek. Sezon başı kampının önemli bölümünü kaçıran deneyimli forvetin, takım temposuna tam anlamıyla ulaşması hedefleniyor.

Fenerbahçe cephesinde beklenti, milli aranın ardından çok daha hazır ve etkili bir Lukaku'nun sahaya çıkması yönünde.

İSMAİL KARTAL SİSTEM ARAYIŞINDA

İsmail Kartal'ın yalnızca oyuncunun fiziksel durumuyla ilgilenmediği, aynı zamanda saha içindeki rolü üzerinde de çalışmalar yaptığı belirtildi. Tecrübeli teknik adamın, Lukaku'nun tek santrfor olarak mı yoksa çift forvet düzeninde mi daha verimli olacağını analiz ettiği öğrenildi.

Hücum hattındaki planlamalarda Belçikalı golcünün güçlü fiziğinden en üst seviyede yararlanılması amaçlanıyor.

HEDEF CEZA SAHASINDA DAHA FAZLA TOPLA BULUŞTURMAK

Teknik ekip, Lukaku'nun ceza sahası içinde daha fazla topla buluşmasını sağlayacak oyun planları üzerinde duruyor. Kanat organizasyonları ve merkezden gelecek desteklerle yıldız futbolcunun gol bölgelerinde daha etkili hale getirilmesi planlanıyor.

Kartal'ın, oyuncunun en güçlü özelliklerinden biri olan fiziksel üstünlüğünü rakip savunmalara karşı daha etkin kullanmasını istediği ifade ediliyor.

YÖNETİM VE TEKNİK HEYETİN GÜVENİ TAM

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'nun performansıyla ilgili herhangi bir endişe bulunmuyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, yıldız oyuncunun kalitesine ve tecrübesine güvendiği, sezon ilerledikçe takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli ekipte gözler şimdi milli ara sonrasına çevrilirken, taraftarlar da Lukaku'nun gerçek performansını sahaya yansıtacağı günleri bekliyor.