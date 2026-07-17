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Halk TV Spor Aziz Yıldırım istemedi Sadettin Saran gitmekten vazgeçti: Olay iddia

Aziz Yıldırım istemedi Sadettin Saran gitmekten vazgeçti: Olay iddia

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Sadettin Saran'ı düğüne çağırdı. Ancak Aziz Yıldırım'ın Sadettin Saran'la yan yana gelmek istemediği eski başkanın da huzursuzluk yaşanmaması adına gitmekten vazgeçtiği öne sürüldü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım istemedi Sadettin Saran gitmekten vazgeçti: Olay iddia

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek evliliğe hazırlanıyor. Esan Metraş ile dünyaevine girecek olan İsmail Yüksek'in düğününe spor dünyasından pek çok isim katılacak.

AZİZ YILDIRIM, ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN DAVET EDİLDİ

İsmail Yüksek'in düğüne az bir zaman kalırken ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Yüksek, Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Sadettin Saran'ı düğününe davet etti.

Aziz Yıldırım istemedi Sadettin Saran gitmekten vazgeçti: Olay iddia - Resim : 1

AZİZ YILDIRIM İSTEMEDİ SADETTİN SARAN GİTMEKTEN VAZGEÇTİ

Ancak Aziz Yıldırım düğünde Sadettin Saran'la yan yana gelmek istemedi. Bunun üzerine Sadettin Saran düğüne katılmamaya karar verdi

Sercan Hamzaoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İsmail Yüksek, düğününe Başkan Aziz Yıldırım’ın yanı sıra eski başkanlar Ali Koç ve Sadettin Saran’ı da davet etti. Edindiğim bilgiye göre Aziz Yıldırım, Sadettin Saran’ın düğüne katılmasını istemedi. Bu durum İsmail Yüksek tarafından Sadettin Saran’a iletildi. Sadettin Saran ise, “İsmail’in en mutlu gününde herhangi bir huzursuzluk yaşanmasını istemem.” diyerek mutluluk dileklerini iletti ve düğüne katılmama kararı aldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aziz Yıldırım Sadettin Saran Fenerbahçe
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