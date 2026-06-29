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Halk TV Spor Aziz Yıldırım isteklerini duyunca dayanamadı: Fenerbahçe'de işler değişti

Aziz Yıldırım isteklerini duyunca dayanamadı: Fenerbahçe'de işler değişti

Fenerbahçe'de golcü transferi için görüşmeler sürüyor. Serhou Guirassy için 40 milyon euro istenmesi üzerine Aziz Yıldırım'dan flaş bir çıkış geldi. Yıldırım, Sörloth ismini öne attı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım isteklerini duyunca dayanamadı: Fenerbahçe'de işler değişti

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım seçim öncesinde söz verdiği gibi ilk olarak hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.

İKİNCİ HEDEF SERHOU GUIRASSY

Vedat Muriqi'nin yanı sıra bir golcü daha almak isteyen Aziz Yıldırım, Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy'ye talip oldu. Oyuncuyla anlaşmaya varılırken Alman ekibiyle bir türlü ortak noktada varılamadı.

ALMANLAR 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Bonservis bedeli olarak 40 milyon euro talep eden Alman kulübü, Fenerbahçe'nin indirim talebini bir türlü kabul etmedi. Yaşanan bu gelişme üzerine Aziz Yıldırım'dan flaş bir çıkış geldi.

Aziz Yıldırım isteklerini duyunca dayanamadı: Fenerbahçe'de işler değişti - Resim : 1

"VERECEKSEK BU PARAYI SORLOTH'A VERELİM"

Takvim'de yer alan habere göre; Aziz Yıldırım, Borussia Dortmund'un talebi üzerine "40 milyon euroyu Guirassy'ye vereceksek bu parayı Sörloth'a verelim" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın bu çıkışı üzerine ibrenin Sörloth'a kayabileceği kaydedildi. Yönetimde bazı isimlerin de bu fikirde olduğu vurgulandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe
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