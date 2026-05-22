Aziz Yıldırım istedi: Mahmut Uslu harekete geçti
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer alan Mahmut Uslu, Yıldırım'ın birlik ve beraberlik çağrısı üzerine harekete geçti. Uslu, memleketi Adana'da kongre üyeleri ile bir araya gelecek.
AZİZ YILDIRIM'IN İSTEĞİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ
Kulüp içinde birlik ve beraberlik mesajı veren Aziz Yıldırım'ın isteği üzerine Mahmut Uslu, memleketi Adana'da kongre üyeleri ile bir araya gelecek.
''BUNA İNANIYORUZ, SİZ DE İNANIN''
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimleri öncesi hareketlilik artarken Mahmut Uslu, ''Aziz Yıldırım sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için lazım. Fenerbahçe'yi eski haline, yıllarına döndüreceğiz. Buna inanıyoruz, siz de inanın'' ifadelerini kullandı.
İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi şu şekilde:
- Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.
- Yedek Üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit
