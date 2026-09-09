Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı gönderecek mi? Yerine getireceği isim bile belli olmuş!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş yenilgisi sonrası eleştirilen teknik direktör İsmail Kartal'ın kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğu ileri sürüldü.

Başkan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör İsmail Kartal'ı gönderebileceği, yerine getireceği ismin bile belli olduğu iddia edildi.

Yıldırım'ın Beşiktaş maçından sonra “Bu oyun hiç yakışmadı. Taraftarımız önünde kazanmamız gereken bir maçtı. Oyundan ben de taraftar da hiç memnun değil. Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum” dediği belirtildi.

ROMA SONU OLABİLİR: YERİNE GELECEK İSİM

Gazeteci İrfan Yirmibeş, Dici Futbol Youtube kanalında katıldığı programda Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının kötü bir sonuçla bitmesi halinde olabileceklerle ilgili iddialarda bulundu.

Yirmibeş, “Eğer Roma maçı kötü biterse Aziz Yıldırım İtalyan teknik direktör Antonie Conte'yle masaya oturabilir. Evet Conte sezon ortasında bir takım almıyor, böyle bir huyu yok ama hoca ikna edilebilir ve Conte de kariyerinde bir ilk yaşayabilir” ifadelerini kullandı.