Aziz Yıldırım ilk kez bu kadar açık açık konuştu: Yapacakları transferleri duyurdu

Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde yapacaklarını açık açık anlattı.

Yıldırım, Bursa Fenerbahçeliler Derneği'ndeki konuşmasında transferleri nasıl yapacaklarını da açıkladı.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün amacımız, bu yıl şampiyon olabilmek. Ondan sonra kuracağımız sistemle gençler devam edecek. 2001-2011 yılları arasındaki gibi başarılı bir takım yapmak için hep beraber yola çıkılacak.

Çok değerli kişilerden oluşan bir yönetim kurulu oluşturduk. Bu yönetim kurulu, önümüzdeki en az 10 seneye damga vuracak. Hem kalite hem de maddi anlamda değerli insanların olduğu bir yönetim. Eski sporculardan bir danışma kurulumuz olacak ve bizimle çalışacak, hareket edecekler. İktisadi projelerin geleceğe dönük hazırlığını da ayrıca yapacağız. Stadın kapasitesiyle ilgili ön izinlerini aldıktan sonra da yapımıyla ilgili çalışmalar başlayacak. Büyük ihtimalle 65 bin kişilik stadyumun hazırlığını yapacağız ve başlatacağız.

Fenerbahçe'nin uzun süreli hedefi ne olmalıdır? Kalıcı ve kurumsal bir kulüp yapısını kurmak, gelirlerini sürekli artıracak bir yapılanma, taraftarların ekonomik güce katkı sağlayacağı organizasyonun oluşturulması, kulübün yapısının yap-boz durumdan sürekli bilgi üreten ve mevcut bilgileri kalıcı olarak aktaran bir yapıya dönüştürülmesidir. Bu, bizim 2011'e kadar mevcut sistemimizdi ama bu sistem, maalesef bozuldu. Benim size söyleyeceğim en önemli şey, biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Buna inanın, biz inanıyoruz. Sırf söylem olsun diye söylemiyorum. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı olduğu için ben, buraya aday oldum ve bunu hep beraber halledeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde olursak yapamayacağımız hiçbir şey yok.

"SANİ FENERBANK VARDI!"

Parasal konuları aşacağız. Hiçbir zaman Aziz Yıldırım zamanında, 20 sene başkanlığımda, bir gün para konuşmadık. Sanki fenerbank vardı, biz oradan aldık, harcadık. Öyle değildi. Kaynakları biz oluşturuyorduk, yine oluşturacağız. Fenerbahçe, her zaman maddi kaynakları bulur.

Hiçbir konuyu bilmiyoruz. Çünkü hiçbir şeffaflık yok. Bilen var mı bazı konuları, kimse bilmez. Fenerbahçe'nin ne kadar borcu var? Bilen var mı? Hangi oyuncuyu, kaça aldık? Alex'i transfer ettik, 5 milyon dolardı bonservisi. Uruguay üzerinden transfer yaptık. Gittiler bir bankadan, ne kadar para verdiğimiz öğrendiler, sonra gazeteye anlattılar. Biz, her şeyi şeffaf yapıyorduk, yine yapacağız. Mümkün mertebe gizli kalmaması ve herkesin öğrenmesi için açık olacağız.

"ÖNCELİĞİMİZ 2 SANTRFOR"

Şu anda bizim futbol takımıyla ilgili, hepsiyle ilgili çalışma yapılıyor. Önceliğimiz, 2 santrfor almak. Bu çalışma, yapılıyor. Kısa zamanda belki açıklarız. Bilmiyorum ama neticeye göre konuşma yaparız. Benim geçmiş tecrübelerimi biliyorsunuz. Ben şimdi 'Bir tane yıldız olabilir.' diyorum. 'Vay, başka almıyor, bir tane alıyor. Para yok." diyor, bir şey söylüyorlar. Kulübün içine girmeden biz, neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Nereden ceza geliyor? Ne geliyor? ne kadar parası var? Biz, koyacağız, orası kesin ama limitler ne kadar? Bunun için hangi oyuncuları göndermek lazım, hangilerini almak lazım? Bununla ilgili şu anda bir ekip çalışıyor ama içeri girmeden de elimizde doneler tam yok, duyumla. Biz, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalitesini artıracağız. Bunun için dedim ki 'Bir tane yıldız, diğerleri mücadele eden oyuncular olsun.' Yıldız deyince kimdir yıldız? Ortega'dır, Anelka'dır, Alex'tir. Gerekirse 2 yıldız da alınabilir. Alacağımız oyuncuların hepsinin değeri, Appiah, Deivid, Nobre gibi olacak. 21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi'ne tam takım hazır geleceğiz. Nerelere oyuncu alınacak, her şey belli. Rahat olun, çalışıyoruz.

El ele, gönül gönüle bu sene şampiyon olacağız. Bir insan bu kadar iddialı konuşamaz ama biz, konuşuyoruz. Onlar, 12-14 sene şampiyon olamadı. Sonunda şampiyon oldular. Ondan sonra yavaş yavaş çıkışa başladılar. Bizim geçmişimizde 12 senelik başarısızlık yok. Biz, alışkın değiliz. Onun için bu sene hep beraber el ele şampiyon olacağız." (AA)