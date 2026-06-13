Aziz Yıldırım ilk ayrılık kararını verdi: Yerine düşünülen isim belli oldu

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesiyle birlikte çalışmalar hız kazandı. Kadro planlamasını sürdüren sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo kararı verildi.

NELSON SEMEDO'YLA YOLLAR AYRILACAK

Ajansspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, 32 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmaya karar verdi. Sarı-lacivertliler, iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncuya veda edecek.

32 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan ve Katar'dan birer kulübün talip olduğu gelen haberler arasında.

YERİNE ZEKİ ÇELİK'İ İSTİYORLAR

Nelson Semedo'yla yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe, sağ beke Zeki Çelik'i transfer etmek istiyor. Milli takımda olan futbolcu, Dünya Kupası'nın ardından kararını verecek.

40 MAÇTA 1 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maça çıkan Nelson Semedo, 3 bin 23 dakika sahada kaldı. Portekizli futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.