Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Aziz Yıldırım ilk ayrılık kararını verdi: Yerine düşünülen isim belli oldu

Aziz Yıldırım ilk ayrılık kararını verdi: Yerine düşünülen isim belli oldu

Fenerbahçe yönetimi, Nelson Semedo'yla yollarını ayırmayı planlıyor. Yerine düşünülen isim ise milli futbolcu Zeki Çelik oldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım ilk ayrılık kararını verdi: Yerine düşünülen isim belli oldu

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesiyle birlikte çalışmalar hız kazandı. Kadro planlamasını sürdüren sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo kararı verildi.

NELSON SEMEDO'YLA YOLLAR AYRILACAK

Ajansspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, 32 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmaya karar verdi. Sarı-lacivertliler, iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncuya veda edecek.

32 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan ve Katar'dan birer kulübün talip olduğu gelen haberler arasında.

Aziz Yıldırım ilk ayrılık kararını verdi: Yerine düşünülen isim belli oldu - Resim : 1

YERİNE ZEKİ ÇELİK'İ İSTİYORLAR

Nelson Semedo'yla yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe, sağ beke Zeki Çelik'i transfer etmek istiyor. Milli takımda olan futbolcu, Dünya Kupası'nın ardından kararını verecek.

40 MAÇTA 1 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maça çıkan Nelson Semedo, 3 bin 23 dakika sahada kaldı. Portekizli futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aziz Yıldırım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro