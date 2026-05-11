Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında çılgın yarış: Paralar saçılacak Fenerbahçe'ye yıldız yağacak

Fenerbahçe’de şampiyonluğun kaybedilmesi sonrası gözler yapılacak 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimine çevrildi.

İki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin transfer listesi ortaya çıktı.

Yıldırım ve Safi, kongreye kadar dünyaca ünlü isimler ile anlaşıp seçimde şanslarını yükseltmek için yoğun mesai harcıyor.

İKİ ADAYIN ORTAK HEDEFİ OBLAK

Milliyet’te yer alan habere göre; iki başkan adayının da ortak hedefi Atletico Madrid’in kalecisi Jan Oblak.

İspanyol devinden ayrılmaya hazırlanan file bekçisi için hem Aziz Yıldırım’ın hem de Hakan Safi’nin girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Sloven kalecinin Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı ancak taliplerinin fazla olduğu yazıldı.

Yıldırım ve Safi, başarılı kaleciyi ikna etmek için kesenin ağzını sonuna kadar açmaya hazır durumda.

FORVET KİM OLACAK?

Fenerbahçe taraftarının en çok merak ettiği konu ise yeni sezonda forvetin kim olacağı..

Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku ve Serhou Guirassy’i istiyor. Ayrıca Alexander Sörloth da Yıldırım’ın listesinde bulunuyor.

Fenerbahçe’nin efsane başkanı, savunmada Skriniar’ın yanına eski yıldız Kim Min Jae’yi getirmeyi planlıyor.

HAKAN SAFİ LEAO İÇİN İTALYA’YA GİTTİ

Hakan Safi’nin en büyük hayalinin Milan’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan, Galatasaray’ın da ilgilendiği Rafael Leao olduğu belirtildi.

Safi’nin temasları hızlandırmak adına İtalya’ya giderek hem Milan cephesiyle hem de Leao’nun menajer ekibiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

LİSTEDE LEWANDOWSKI DE VAR

Barcelona’dan ayrılacak olan Polonyalı yıldız golcü Robert Lewandowski’nin de listede olduğu aktarıldı.

Aziz Yıldırım gibi Safi’nin de Lewandowski’nin durumunu takip ettiği ifade edildi.

Hakan Safi, Ferdi Kadıoğlu’nu Fenerbahçe’ye geri döndürerek bombayı patlatmak istiyor.

Milli yıldız, Avrupa’nın dev kulüplerinin de radarında bulunuyor.