Halk TV Spor Aziz Yıldırım göreve gelir gelmez el attı: İkinci icraatını da yaptı

Aziz Yıldırım göreve gelir gelmez el attı: İkinci icraatını da yaptı Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesinin ardından stattaki VIP tribünü kaldıran Fenerbahçe şimdi de tabela değiştirdi. Girişteki Chobani Stadyumu tabelasına "Kalbinin attığı yerdesin!" ifadeleri eklendi.