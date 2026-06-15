Aziz Yıldırım göreve gelir gelmez el attı: İkinci icraatını da yaptı
Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesinin ardından stattaki VIP tribünü kaldıran Fenerbahçe şimdi de tabela değiştirdi. Girişteki Chobani Stadyumu tabelasına "Kalbinin attığı yerdesin!" ifadeleri eklendi.
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Fenerbahçe’de rekor bir oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.
VIP KOLTUKLAR KALDIRILDI
Aziz Yıldırım’ın ilk icraatı Chobani Stadı’ndaki Maraton Alt E Tribünü VIP koltukları kaldırmak oldu.
Yıldırım’ın talimatıyla 370 VIP koltuk kaldırılırken yerine standart koltukların koyulması için çalışmalar başladı.
“KALBİNİN ATTIĞI YERDESİN”
A Spor’da yer alan habere göre; Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nun stat üzerindeki çalışmaları bununla sınırlı kalmadı.
Stat dışında yer alan Chobani Stadyumu tabelasının yanına "Kalbinin attığı yerdesin!" ifadesi eklendi.
YÖNETİM BİR ARAYA GELDİ
Öte yandan Fenerbahçe Yönetim Kurulu statta bir araya geldi. Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda görev dağılımı, teknik direktör ve transfer gündemi tartışıldı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi