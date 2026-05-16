Aziz Yıldırım gelir gelmez silkeleyecek: Tozu dumana katacak

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul 6-7 Haziran'da yapılacak. Seçimde Aziz Yıldırım ile Hakan Safi başkan olmak için yarışacak.

Başkan adayları çalışmalarını sürdürürken, Aziz Yıldırım'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yıldırım'ın kazanması halinde gelir gelmez silkeleme yapacağı ve tozu dumana katacağı belirlendi.

Takıma almayı planladığı futbolcular için araştırmalarda bulunan Yıldırım, önce yeni teknik direktörü duyuracak. Daha sonra da araştırdığı futbolcuları teknik direktörün onayına sunarak, transferlerine noktayı koyacak.

KİMLERİN GİDECEĞİ BELLİ OLDU

Aziz Yıldırım'ın gelir gelmez takım içinde temizlik yapacağı da ileri sürüldü.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre ilk gönderilecek futbolcular şunlar:

- Sidiki Cherif

- Dorgeles Nene

- Ederson

- Archie Brown

Ancak sayının bu kadarla kalmayacağı, yapılacak transferlere göre gönderilecek isimlere de yeni eklemeler yapılacağı öğrenildi.