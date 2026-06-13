Aziz Yıldırım gelince işler değişti: Fenerbahçe'de sürpriz karar

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım gelecek sezon için çalışmalara başladı.

EDERSON KALMAYA KARAR VERDİ

İlk olarak kadro planlamasına başlayan Aziz Yıldırım'a sürpriz bir haber geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; Ederson kararını değiştirdi.

Ligin son haftalarında yaşananların ardından ayrılmaya karar veren Brezilyalı kaleci vazgeçti. Ederson, Aziz Yıldırım'la çalışmaya istekli olduğunu bildirdi.

"ONU RAHATLATMAK LAZIM"

Aziz Yıldırım'ın da planının deneyimli file bekçisini takımda tutmak olduğu biliniyor. Yıldırım seçim öncesinde yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Ederson'u dinleyeceğiz. Onu rahatlatmak lazım. Ederson'un sıkıntısı biraz da defanstan kaynaklandı. Ayak kalitesi çok iyi bir kaleci onu kullanamadık.

13 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Ederson kalesinde 35 gol gördü. 13 maçta ise kalesini gole kapattı.