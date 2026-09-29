Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Aziz Yıldırım geldi: Fenerbahçe sahasında fark attı

Aziz Yıldırım geldi: Fenerbahçe sahasında fark attı

Fenerbahçe Tarfin sahasında Bayern Münih'i 100-76'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım mücadeleyi salondan takip etti.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım geldi: Fenerbahçe sahasında fark attı

Euroleague'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE EVİNDE GALİP GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da salondan takip ettiği mücadelede sarı-lacivertliler parkeden 100-76'lık skorla galip ayrıldı.

TEMSİLCİMİZ 2'DE 2 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'de yeni sezona 2'de 2 yaparak başladı. Bayern Münih ise ilk yenilgisini yaşadı.

Aziz Yıldırım geldi: Fenerbahçe sahasında fark attı - Resim : 1

ŞÜKRÜ ERSOY ANILDI

Karşılaşma öncesinde, bugün vefat eden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Şükrü Ersoy anıldı.

DETAYLAR

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Saso Petek (Slovenya), Maxime Boubert (Fransa)

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 4, Horton-Tucker 19, Shields 3, Key 2, Sertaç Şanlı 10, Bingham 12, Baldwin 13, Melli 11, Clyburn 7, Silva 2, Sargiunas 9, Juzang 8

Bayern Münih: Norris 3, Beauchamp 7, Obst 8, Hollatz 2, Wiley 8, Da Silva 4, Washington 20, Lucic 2, Jokubaitis 12, Thiemann 5, Jessup 4, Voigtmann 1

1. Periyot: 31-15

Devre: 50-31

3. Periyot: 75-51

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aziz Yıldırım Basketbol
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro