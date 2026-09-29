Aziz Yıldırım geldi: Fenerbahçe sahasında fark attı
Fenerbahçe Tarfin sahasında Bayern Münih'i 100-76'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım mücadeleyi salondan takip etti.
Euroleague'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE EVİNDE GALİP GELDİ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da salondan takip ettiği mücadelede sarı-lacivertliler parkeden 100-76'lık skorla galip ayrıldı.
TEMSİLCİMİZ 2'DE 2 YAPTI
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'de yeni sezona 2'de 2 yaparak başladı. Bayern Münih ise ilk yenilgisini yaşadı.
ŞÜKRÜ ERSOY ANILDI
Karşılaşma öncesinde, bugün vefat eden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Şükrü Ersoy anıldı.
DETAYLAR
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Saso Petek (Slovenya), Maxime Boubert (Fransa)
Fenerbahçe Tarfin: Forrest 4, Horton-Tucker 19, Shields 3, Key 2, Sertaç Şanlı 10, Bingham 12, Baldwin 13, Melli 11, Clyburn 7, Silva 2, Sargiunas 9, Juzang 8
Bayern Münih: Norris 3, Beauchamp 7, Obst 8, Hollatz 2, Wiley 8, Da Silva 4, Washington 20, Lucic 2, Jokubaitis 12, Thiemann 5, Jessup 4, Voigtmann 1
1. Periyot: 31-15
Devre: 50-31
3. Periyot: 75-51