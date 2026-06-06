Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, kongrede çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübe borcu olduğunu aktaran Aziz Yıldırım, "Diyorlar ki 'bu yaşında neden aday oluyor', onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır onlar bilmiyor, anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgi ve bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçeliler'e ödenmemiş bir borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikayesini Fenerbahçeliler verdi." dedi.

AZİZ YILDIRIM DAYANAMADI

Çocukların gözyaşı dökmelerine dayanamadığı için başkan adayı olduğunu açıklayan Yıldırım, "Fenerbahçe'nin kazanamadığı şampiyonlukların acısını kalbinde hisseden, çocukların gözyaşı dökmesine artık dayanamadığım için geliyorum. Ben bu tribünlere unuttukları bir şeyi bir daha hiç unutmayacakları şekilde bir daha hatırlatmak istiyorum. Her zaman her yerde en büyük Fener!" şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım'ın diğer sözleri şu şekilde: