"Aziz Yıldırım eski hocasını getirebilir: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı"

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü kongrede başkan adaylığını koyan Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor. Herkes Yıldırım'ın kazanması halinde futbol takımının teknik direktörlüğüne kimi getireceğini merak ederken, kadın voleybol takımı ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI HOCA

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın eski hocası Brezilyalı Ze Roberto, geçtiğimiz ay İstanbul'a gelmiş, bir kaç gün kalmıştı. Ze Roberto'nun gelişi konusunda bir açıklama yapılmazken, gazeteci Süleyman Hatırasu, kongre öncesi paylaşımda bulundu. Hatırasu şu ifadeleri kullandı:

"Ze Roberto, Fenerbahçe ile yaklaşık 14 yıl önce bir şampiyonluk yaşamıştı. Bu süre içinde Ze Roberto, Türkiye'de THY ile bir macera yaşadı ve bu macera çok kötü bitti. Ocak ayında, henüz sezonun ortasında kaçtı adeta Ze Roberto ve kötü hatıraları oldu. Şimdi Türkiye'ye gelmekten korkuyor.

Zaten 21 yıl Brezilya'da çalışmış ve Brezilya Milli Takımını dünyanın en büyük takımlarından biri haline getirmiş bir başantrenör. Şimdi yeniden bir Türkiye macerasına atılır mı atılmaz mı bunun için de önünü görmek istiyor. Sayın Aziz Yıldırım kazanırsa öyle bir şansı var: Çünkü daha önce birlikte çalıştılar ve yeniden Ze Roberto kartını oynayıp takımın başına Ze Roberto'yu getirebilir."

Hatırasu, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Abbondanza için de şu bilgileri verdi:

"Abbondanza'nın kontratı 1 yıllıktı. Ortada başarı yokken durup dururken 2 yıl daha uzatıldı. Şimdi bu uzatma, başa bela oldu.

Bu sene başarısız olununca Fenerbahçe çaresiz yolları ayırmak durumunda kaldı. O zaman da masaya oturuyorlar ama bir sonuca varılamıyor."

Çünkü 500.000 euronun üzerinde bir tazminat maddesi var. Dolayısıyla yol ayrımına girmek için Fenerbahçe aynı Tedesco'ya ödediği paranın benzerini Abbondanza'ya da ödemek zorunda."