Aziz Yıldırım Dursun Özbek görüşmesinde neler konuşulduğu ortaya çıktı

İstanbul’da düzenlenecek olan İspanya Süper Kupası’nın tanıtım toplantısı TFF’nin Riva’daki merkezinde gerçekleştirilmişti.

Toplantıya dört büyüklerin başkanları ve futbol camiasından birçok isim katılmıştı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, toplantıda yan yana oturmuş ve ikilinin bir süre sohbet ettiği görülmüştü.

DURSUN ÖZBEK NELER KONUŞTUKLARINI AÇIKLADI

Dursun Özbek, Galatasaray için düzenlenen sponsorluk imza töreninde açıklamalar yaptı.

''İspanya Süper Kupası'nın bir imza töreninde, ezeli rakibinizin başkanıyla sizi oldukça yakın bir diyalog içinde gördük. Bunlara dayanarak, bundan sonra bu sezonun daha ılımlı geçeceğini söyleyebilir miyiz?'' sorusuna yanıt veren Dursun Özbek, "Protokolde Aziz başkanla yan yana oturuyorduk. Tanışıklığımız yeni değil. Elbette yan yana geldiğimizde merhabalaşacağız, sorunlarımız varsa konuşacağız.

2026/27 sezonunun çok zorlu olacağı gerçeğini değiştirmez. Bütün kulüplerin şampiyonluk arzusu var. Onun için bu sezon zor bir sezon. Konsantrasyonumuzun son derece yerinde olması gerekiyor. Galatasaray camiası çok güçlü bir camia. Bu sene de inşallah art arda beşinci, toplamda 27. sezonumuzu geçireceğiz." dedi.