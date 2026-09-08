Aziz Yıldırım derbi yenilgisi sonrası soluğu tesiste aldı: ''Bir daha görmek istemiyorum'' dedi

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, derbi mağlubiyeti sonrası harekete geçti.

Takvim'in haberine göre; Aziz Yıldırım, tesislere giderek teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular ile bir araya gelerek toplantı yaptı.

Aziz Yıldırım'ın takım ile yaptığı görüşme öncesinde İsmail Kartal ile bir araya geldiği ifade edildi.

Yıldırım'ın daha sonra futbolcular ile konuşarak derbi yenilgisine dair mesajlarını iletti.

''BU TAKIM SEZON SONUNDA ŞAMPİYON OLACAK''

Aziz Yıldırım'ın futbolcular ile yaptığı görüşmede destek mesajı verdiği ve ''Size güveniyorum. Zamanla çok daha iyi yerlere geleceğiz. Bu takım sezon sonunda şampiyon olacak. Buna inancım tam'' dediği aktarıldı.

''BİR DAHA GÖRMEK İSTEMİYORUM''

Fenerbahçe Başkanı'nın destek mesajının yanı sıra futbolculara sert uyarılar da yaptığı belirtildi.

Yıldırım'ın, ''Bu oyun size hiç yakışmadı. Taraftarımız önünde kazanmamız gereken bir maçtı. Oyundan ben de taraftar da hiç memnun değil. Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum'' ifadelerini kullandığı ifade edildi.

FUTBOLCULAR GALİBİYET SÖZÜ VERDİ

Aziz Yıldırım'ın konuşmasının ardından Fenerbahçeli futbolcuların, Roma ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde galibiyet sözü verdiği yazıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasındaki Fenerbahçe-Roma maçı, 10 Eylül Perşembe günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.