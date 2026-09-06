Aziz Yıldırım: Dayak yiyen hakemi devam ettirirseniz bu olur

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçta iki penaltılarının verilmediğini söyledi. "Biz adalet istiyoruz" diyen Yıldırım, gerekirse liglerin bir sene ertelenmesini istedi.

Aziz Yıldırım, "Bu akşama gelene kadar dört haftadır hiçbir yorum yapmadık. Gençlerbirliği maçında iki penaltı verilmedi, “Olur” dedik, yenildik. Yine sesimizi çıkarmadık. Sonra Konyaspor maçı, yine hakem hataları. Ardından Samsun’da Vedat’a yapılan hareket, başka pozisyonlarda orada da penaltıyı vermedi. Ama yendik. Yine dedik ki, “Herhalde bunlar düzelirler.” Bugün burada yine bir hakem hataları… Biz, kötü oynadık. İyi oynamadık. Bundan dolayı Beşiktaş’ı tebrik ediyoruz. Yalnız şimdi iki tane penaltı var, yine verilmedi! Bir tanesi 5.dakikada Oğuz ile stoperleri mücadele ediyorlar, eliyle topu eline alıyor ve penaltıyı vermiyor, “Devam diyor.” Sonra Kerem’in pozisyonu… Bir bakın çelme takıyor, yine vermiyor. Belki bunları verse, atsa, Beşiktaş yine gol atabilir, o ayrı bir konu. İyi oynamadık, kabul ediyoruz. Ama hakem gördüğünü çalmalı, vermeli. VAR, o da uyuyor. Yabancı geliyormuş. Gidip de hiçbir şeye yaramayan VAR’ı getiriyorsanız bu çözüm değil ki! Bu hakemler yeteneksiz! Eğer birileri kurmuyorsa, yani oyuncak gibi arkadan kurmuyorlarsa bunların hepsi yeteneksiz. Türk futbolu bir yere gitmez. Ben, bugün başka yerlerde de bunu ifade ettim. E, ne yapacağız? Bize ceza verecekler vs. Cezadan filan hiç korkmam! Ayıp. Taraftarımızdan da özür diliyoruz. Kusura bakmasınlar. Bizim takım çok iyi oynamadı. Ama hakkını yediler. İnce ince doğruyor. 20 sene başkanlık yaptım, en azından 40 senedir de futbolu takip eden insanım. Hakem orta sahada, yani şurada gözümüzün önünde bizim oyuncuyu düşürüyorlar, faul verecek görmüyor. Neden? Çünkü önünde üç tane oyuncu var. Onlardan pozisyonu görmüyor. VAR’ın hiçbir müdahalesi yok penaltılarda. En azından müdahale etsenize ya, ‘Böyle pozisyon var, gel bak buna’ deyin, o da yok. Kerem’e resmen çelme takıyor. Bu şekilde Türkiye’de futbol oynanmaz, zor yani" dedi.

"KONUŞMAYA BAŞLARSAM BENİ KİMSE DURDURAMAZ"

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Çözümü Federasyon Başkanı ve yönetimi düşünecek, biz değil. Biz, çözümü söylersek o zaman çok başka noktalara gider ki o da bugün akşam söyleyeceğim sözler değil. Ama bakın ben konuşmaya başlarsam beni kimse durduramaz, haberleri olsun. Ben, “Hakem hata yaptı vs.” demem. Merkez Hakem Komitesi Başkanı ne ise bunlara çare bulacak. Gerekirse Türkiye liglerini 1 sene ertelesinler. Bıraksınlar ertelesinler, hakem yetiştirsinler. Yetenek doğuştan olur, sonradan eğitimle vs. yetenek olmaz. Bir başkanın dövdüğü insanı, hakemin siz hakemliğini devam ettiremezsiniz. O psikolojik olarak zaten yıkılmış vaziyettedir. O ne yapacağını bilemediği için bugünkü hadiseler oldu. Yazık, Türk futboluna yazık!

Fenerbahçe, bugün kaybetti, yarın kazanırız. Ama bu hakem dört haftadır bütün takımlar şikayetçi, yalnızca biz değil. Ben, ilk defa bu akşam bazı şeyleri dile getiriyorum. Ama diğer takımlar da şikayetçi. O zaman buna bir çözüm üretilmesi lazım. Yani “VAR hakemini yabancı getirdik.” değil. O zaman hepsini yabancı getireceksiniz kardeşim. Çözümü ben bilemem, kendileri üretecek.

Bizim talebimize gerek yok. Futbol Federasyonu, olayın nerelere gittiğini görecek, bunun tedbiri neyse alacak. Tedbir neyse bilemem ben… Ben, söyleyecek olursam söylerim. Birkaç hafta sonra başka türlü konuşmaya başlarım.

Dayak yiyen hakemin siz hakemliğini devam ettirirseniz olacak sonuçlar budur. İnce ince doğrama yapıyor. Verdiği faullere bakın. Maçı bir daha seyredin. Fenerbahçe çok mu iyi oynadı? Hayır ama hakem etkili. Verse penaltıları maç berabere biter veya biz galip bitiririz. İyi oynamadığımız halde kazanmış olabiliriz, berabere kalmış olabiliriz. Ama hakemler önlüyor. Bu hakem bugün bunu yaptı burada. Zannediyor ki biz, anlamıyoruz. Ben, 40 senedir futbolun içindeyim. 40 senedir bir fiil içindeyim. 90 yılından bugüne futbolun içindeyim, hep yöneticilik yaptım.

Gerekirse herkesin istifasını isteriz, problem değil. Biz, hepimiz geldik, hem maddi hem de manevi olarak bir taşın altına elimizi soktuk. Bunun önüne geçmeye çalışırlarsa o zaman mücadele başka noktalara gider ki onu da istemem. Ayıp, ayıp yani. Gençlerbirliği maçında penaltılar verilmiyor. Geliyorsun Konyaspor maçına yine hadiseler, hakem sıkıntıları. Geçen hafta Samsun’da yine sıkıntı, hakem hataları. Bu hafta yine hakem hatası. Önümüzdeki hafta bu düzelecek mi? Bugün bazı yerlerde de söyledim, yine söylüyorum. Biz, adalet istiyoruz. Biz, bizi korusunlar, taraf tutsunlar, böyle bir şey istemiyoruz. İstersek o zaman kişiliği ve Fenerbahçe’nin yapısını bozmuş oluruz. Biz, diyoruz ki “Adaletli olunsun.” Oynayamıyorsak yenilelim ama oynuyorsak da kazanalım. Hakemler vasıtasıyla dört haftadır önleniyor. Kendi istedikleri gibi idare ediyorlar. Ya bebek gibi kuruyorlar öyle oynuyorlar yahut da yetersizler. Çareyi federasyon bulacak, biz değil. Biz söylersek federasyonun ne işi var. Onlar bunun üzerine eğilecekler, ‘Herkes iyi gidiyor. Bir iki kulüp seslerini çıkarıyor. Önemli değil’ anlamında devam etmez bu. Bu devam etmez. Onun için herkes aklını başına alsın. Hiçbir takıma haksızlık yapılmasın. Yalnız bize değil, hiçbir takıma yapılmasın. Dün maç oynanıyor, hakemden şikayet. Bugün biz oynuyoruz, şikayet. Yarın başka bir takım oynayacak, onlar da şikayet edecekler. Türk futbolunu kurtarmak için federasyon bu konuya eğilmeli ve buna çözüm üretmeli. Çözümü biz değil onlar üretmeli. O zaman görev değişikliği yapmak gerekir ki, o da başka noktalara gider.

Biz kimsenin üzerinde girişim yapmayacağız. Olanları söylüyoruz. Burada da görevli olanlar o görevlerini yerine getirmek için çalışma yapacaklar. ‘Şunu yap, bunu yap. Biz federasyona gittik. Merkez Hakem Komitesi Başkanı ile görüştük.’ Bu çözüm değil. Bu yanlış. 90 dakika maçı izlesin. Daha 5. dakikada koluyla topu itiyor. Görecek, görmüyorsa VAR görecek. VAR niye geldi? Hakemin görmediğini görsün diye. O da görmüyorsa VAR’a da gerek yok. VAR’ı da iptal edelim. Hakem, ‘ben böyle gördüm, çaldım.’

Bir mesajda yorumculara söylüyorum. Eski bazı hakem yorumcular çıkıyorlar, geçmişte kendi yaptıkları hataları görmeden, ‘Ben böyle dördüm. Sen böyle söylüyorsun, ben böyle söylüyorum’ Futbolda öyle bir şey yok. Ele çarpıyorsa, el nereden itibaren kabul ediliyorsa yazılı. Ona bakarsın ve değerlendirirsin. ‘Yok öyle olmadı; öyle, böyle’ yorumları yanlış. Hem taraftarları yanlış yönlendiriyorsunuz hem de olayları gördüğünüzün dışında açıklamaya çalışıyorsunuz. Bu da bizlere zarar veriyor. Ben önümüzdeki maçlardan sonra isim vererek konuşurum ve onların geçmişteki hatalarını da gösteririm. Onlar da daha ciddi hem çalışsınlar, hem de yorumları doğru yapsınlar.

Sorunları Sn. Cumhurbaşkanına değil, başka yerlere de söylüyor ve konuşuyoruz. Gidip de kimseyi şikâyet etmedik. Futbolla ilgili öyle bir şeyimiz olmadı. Görevli olanlar görevlerini yapacak. Bu Sn. Cumhurbaşkanının görevi değil. O ne yapsın. Federasyon var, MHK var ve başka kurullar var. Onlar görevlerini yapacaklar. Orası müdahale yeri değil. Sn. Cumhurbaşkanı bu işlerle uğraşması yanlış olur.”