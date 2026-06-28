Aziz Yıldırım daha fazla dayanamadı: İş uzayınca resti çekti
Forvet hattına takviye yapmak isteyen Aziz Yıldırım, Borussia Dortmund'un Serhou Guirassy transferinde işi yokuşa sürmesi üzerine resti çekti. Fenerbahçe, Crystal Palace forması giyen Mateta'ya yöneldi.
Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vedat Muriqi'nin yanı sıra forvet hattına bir transfer daha yapmak isteyen Aziz Yıldırım ilk olarak Serhou Guirassy'ye talip oldu.
AZİZ YILDIRIM'IN SABRI TAŞTI
Sarı-lacivertliler oyuncuya bireysel şartlarda anlaşma sağlasa da Borussia Dortmund'un tavrı transferi zora soktu. Alman kulübünün 40 milyon euro bonservis bedelinden geri adım atmaması Aziz Yıldırım'ın sabrını taşırdı.
YENİ HEDEF MATETA
Sözcü'de yer alan habere göre; Alman kulübüne rest çeken Aziz Yıldırım rotayı İngiltere'ye kırdı. Sarı-lacivertlilerin, Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'ya talip olduğu ifade edildi.
İSMAİL KARTAL'DAN OLUMLU RAPOR
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın da olumlu rapor vermesiyle birlikte yönetimde Mateta ismi ağırlık kazandı.
30 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Haberde Crystal Palace'ın deneyimli golcü için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü.