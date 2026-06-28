Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Aziz Yıldırım daha fazla dayanamadı: İş uzayınca resti çekti

Aziz Yıldırım daha fazla dayanamadı: İş uzayınca resti çekti

Forvet hattına takviye yapmak isteyen Aziz Yıldırım, Borussia Dortmund'un Serhou Guirassy transferinde işi yokuşa sürmesi üzerine resti çekti. Fenerbahçe, Crystal Palace forması giyen Mateta'ya yöneldi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım daha fazla dayanamadı: İş uzayınca resti çekti

Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vedat Muriqi'nin yanı sıra forvet hattına bir transfer daha yapmak isteyen Aziz Yıldırım ilk olarak Serhou Guirassy'ye talip oldu.

AZİZ YILDIRIM'IN SABRI TAŞTI

Sarı-lacivertliler oyuncuya bireysel şartlarda anlaşma sağlasa da Borussia Dortmund'un tavrı transferi zora soktu. Alman kulübünün 40 milyon euro bonservis bedelinden geri adım atmaması Aziz Yıldırım'ın sabrını taşırdı.

YENİ HEDEF MATETA

Sözcü'de yer alan habere göre; Alman kulübüne rest çeken Aziz Yıldırım rotayı İngiltere'ye kırdı. Sarı-lacivertlilerin, Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'ya talip olduğu ifade edildi.

Aziz Yıldırım daha fazla dayanamadı: İş uzayınca resti çekti - Resim : 1

İSMAİL KARTAL'DAN OLUMLU RAPOR

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın da olumlu rapor vermesiyle birlikte yönetimde Mateta ismi ağırlık kazandı.

30 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Haberde Crystal Palace'ın deneyimli golcü için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro