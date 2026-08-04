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Halk TV Spor Aziz Yıldırım bizzat geldi: Fenerbahçe'de hazırlıklar bitti

Aziz Yıldırım bizzat geldi: Fenerbahçe'de hazırlıklar bitti

Fenerbahçe, Sturm Graz maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım antrenmanı yerinden takip etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım bizzat geldi: Fenerbahçe'de hazırlıklar bitti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

STURM GRAZ ÖNCESİ SON ÇALIŞMA YAPILDI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Aziz Yıldırım bizzat geldi: Fenerbahçe'de hazırlıklar bitti - Resim : 1

AZİZ YILDIRIM BİZZAT TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın idmanını yerinde izledi. Yöneticileriyle tesislere gelen Yıldırım, taraftarı selamladıktan sonra basın mensuplarıyla kısa süre sohbet etti.

TARAFTARLAR ANTRENMANA GELDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Sturm Graz maçı öncesi son antrenmanda takımı yalnız bırakmadı. İdman öncesinde tesislere gelen binin üzerinde taraftar, saha kenarına alındı. Antrenmanın bir bölümünü yerinde takip eden taraftarlar, oyunculara tezahüratlarla destek verdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aziz Yıldırım
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