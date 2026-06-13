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Halk TV Spor Aziz Yıldırım başkanlık sonrası ilk maçına geldi: Beşiktaş deplasmanda kazandı

Aziz Yıldırım başkanlık sonrası ilk maçına geldi: Beşiktaş deplasmanda kazandı

Beşiktaş GAİN final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu 88-80 mağlup etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım maçı salonda takip etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım başkanlık sonrası ilk maçına geldi: Beşiktaş deplasmanda kazandı

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi. Ülker Salonu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 88-80 yenerek seride 1-0 öne geçti.

AZİZ YILDIRIM DA İZLEDİ

Derbiyi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da izledi. Olağanüstü seçimli genel kurulda 7 Haziran'da Hakan Safi'ye üstünlük kurarak 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım, karşılaşmayı kızı Yaz Yıldırım, Ömer Onan ve yönetim kurulu üyesi Barış Göktürk ile takip etti.

Aziz Yıldırım başkanlık sonrası ilk maçına geldi: Beşiktaş deplasmanda kazandı - Resim : 1

İKİNCİ MAÇ 15 HAZİRAN'DA

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı play-off final serisinin ikinci müsabakası, 15 Haziran Pazartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

DETAYLAR

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu

Fenerbahçe Beko: Zagars 6, Hall 9, Tarık Biberovic 16, Melli 7, Birch 9, Baldwin 16, Jantunen 5, Melih Mahmutoğlu 3, Metecan Birsen, Horton-Tucker 9

Beşiktaş GAİN: Mathews 9, Berk Uğurlu 20, Anthony Brown 14, Vitto Brown 12, Sertaç Şanlı 8, Dotson 6, Morgan 4, Yiğit Arslan 10, Thomas 5

1. Periyot: 16-27

Devre: 42-43

3. Periyot: 61-62

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Beşiktaş Aziz Yıldırım
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