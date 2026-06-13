Aziz Yıldırım başkanlık sonrası ilk maçına geldi: Beşiktaş deplasmanda kazandı
Beşiktaş GAİN final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu 88-80 mağlup etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım maçı salonda takip etti.
Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi. Ülker Salonu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 88-80 yenerek seride 1-0 öne geçti.
AZİZ YILDIRIM DA İZLEDİ
Derbiyi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da izledi. Olağanüstü seçimli genel kurulda 7 Haziran'da Hakan Safi'ye üstünlük kurarak 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım, karşılaşmayı kızı Yaz Yıldırım, Ömer Onan ve yönetim kurulu üyesi Barış Göktürk ile takip etti.
İKİNCİ MAÇ 15 HAZİRAN'DA
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı play-off final serisinin ikinci müsabakası, 15 Haziran Pazartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
DETAYLAR
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu
Fenerbahçe Beko: Zagars 6, Hall 9, Tarık Biberovic 16, Melli 7, Birch 9, Baldwin 16, Jantunen 5, Melih Mahmutoğlu 3, Metecan Birsen, Horton-Tucker 9
Beşiktaş GAİN: Mathews 9, Berk Uğurlu 20, Anthony Brown 14, Vitto Brown 12, Sertaç Şanlı 8, Dotson 6, Morgan 4, Yiğit Arslan 10, Thomas 5
1. Periyot: 16-27
Devre: 42-43
3. Periyot: 61-62