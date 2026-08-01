Aziz Yıldırım anlaşmayı resmen açıkladı: Geleceği tarih belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHRIS VAN PUYVELDE GELİYOR

Aziz Yıldırım, altyapının başına geçmesi için Belçikalı antrenör Chris Van Puyvelde'yle anlaşıldığını duyurdu. Deneyimli antrenör, ocak ayında gelerek göreve başlayacak.

7 ÇİM SAHA YAPILIYOR

Altyapıya çok önem verdiklerini vurgulayan Aziz Yıldırım, 7 tane çim saha yapmaya başladıklarını söyledi.

Yıldırım'ın konuşması şu şekilde:

Ocak ayında bir adam gelecek, Belçikalı, adı Chris, altyapıların başına. 3-5 sene sonra oyuncu vereceğini vaat ediyor. Ben 2018'de getirmiştim onu. Bize 2 gün kulüpte anlattı ne yapılması gerektiğini. Bu adam Belçika Milli Takımı'nı yaratan, Lukaku, Hazard'ı yetiştiren adam. Ben TFF'ye, Göksel Gümüşdağ'a söyledim, adam Çin'e gitti, Çin Milli Takımı'nı oluşturdu, sonra Fas'a gitti, bu Fas takımını oluşturan kişi. Davet ettim, ocaktan önce gelemiyor. Biz de ocak ayına kadar çim sahaları yapıyoruz, 7 tane çim saha yapıyoruz. Alkışa gerek yok, bizim için normal şeyler, siz başkalarını alkışlayın!