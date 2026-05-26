Aziz Yıldırım Ali Koç'a seslendi: Sörloth ve Salah açıklaması

Fenerbahçe Kulübü'nün başkan adayı Aziz Yıldırım, kongreye sayılı günler kala çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, TRT Spor'da katıldığı canlı yayında eski başkan Ali Koç'a seslenirken, transferleri gündemde tutulan Sörloth ve Salah ile ilgili de konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

"Ben başkan değilim, ben liderim. Ben, enteresan bir yapıda olan her şeyi yürütebilecek bir liderim. Yönetimime kimleri aldığıma Futbol A.Ş'de kimleri aldığıma bakın.

Fenerbahçe kadrosu kötü değil, eksik yerleri var. Bu hafta son konuşmaları yapacağım. Seçimden önce gerekirse ikisini de açıklayacağım. Ben bugün transferi yapsam 10'a alacakken belki biraz daha sonra 8'e alacağız. Kulübe zarar olacak. Bu hafta Londra'ya seyahate gideceğiz. İki yabancı santrfor alacağız. Belki seçimden önce kendi ağızlarından geliyoruz diye bir açıklama yaptırırız. Bir tane de yerli santrfor alabiliriz ama o daha kesin değil, tartışıyoruz.

Türkiye’nin, Fenerbahçe’nin başarılı olmasına ihtiyacı var. Fenerbahçe’nin ihtiyacı olduğu kadar Türkiye’nin de buna ihtiyacı var. Çünkü Fenerbahçe kazandığı zaman Türkiye mutlu olacak.

"EDERSON KALSIN DİYORUM"

Ederson için, 'gitsin' diye yorumlar yapılıyor, ben kalsın diyorum. Ederson iyi bir kaleci, para fazla verildi ama o bizim sorunumuz. Belli bir doyumdan sonra insan ayrılmak ister ve ayrılır. Arabistan'a da gidebilirdi ama Türkiye'yi tercih etti. Ama başarısız demek yanlış. Attığı toplar muazzam. Hatalar futbolun içinde var. Ama ana prensipleri yerine getirmezseniz bu hatalar çoğalır. Dar alanda oynayacağız, pasları iyi yapacağız, hücuma iyi çıkacağız. Gelip futbolcularla konuşmadan kimseyi göndermem. Elimizde iyi bir kaleci varsa neden gönderip başka kaleci arayalım?

"ALİ KOÇ VE HAKAN SAFİ GELSİNLER"

Ben hiçbir zaman hiçbir şeye karışmadım. Senede bir kez konuştuk ve doğruları söyledim. Ayrıca kimsenin rahatsız olmaması adına 8 yıl boyunca stadyuma gitmedim. Her şeyi unutalım. Ali Koç da Hakan Safi de gelsinler. Ben burada ağabey olarak varım.

Yerli oyuncu takviyesi de yapacağız. Onunla ilgili de çalışıyorlar. Yerli oyuncu da lazım ve alacağız. Mesela Diego Carlos için Como'da çok iyi oynadı diyorlar. Geldiği zaman oturup konuşacağız. Kiralık giden oyuncuları da bu şekilde konuşarak değerlendireceğiz.

"SÖRLOTH İLE İLGİLİ KONUŞUYORUZ"

Mohamed Salah 20 milyon euro maaş istiyormuş. Menajeri falan toplam 30 milyon. 3 sene sözleşme ister, 90 milyon. Şu anda Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı o ise, alırız. Şu ana kadar bizim bir temasımız olmadı.

Alexander Sörloth ile ilgili konuşmalar oldu ama henüz bir netice yok. Olabilir de olmayabilir de. Konuşuyoruz."