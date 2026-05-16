Aziz Yıldırım Adalet Bakanlığı'na bizzat gidip şikayet edecek
Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, kendisi hakkında sosyal medyada asılsız haber yapan hesapları tespit ettirdi. Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanlığı'na gidecek olan Aziz Yıldırım, 640 X hesabının olduğu listeyi teslim edecek.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım'dan flaş bir hamle geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sosyal medyada kendisi aleyhinde yayınlanan yalan içerikli haberlerden rahatsız olan Aziz Yıldırım, hesapları tek tek tespit ettirdi.
ADALET BAKANLIĞI'NA GİDİP LİSTEYİ VERECEK
Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde Adalet Bakanlığı'na giderek 640 X hesabını teslim edeceği öne sürüldü.
Yağız Sabuncuoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Aziz Yıldırım hakkında dezenformasyon yapan, yalan haber paylaşan 640 X hesabı tespit edildi. Bu hesaplar içinde ücret karşılığı bu işi yapanlar Aziz Yıldırım’ın ekibi tarafından listelendi. Kanıtlarla beraber önümüzdeki hafta içi Aziz bey bizzat gidecek ve Ankara'da Adalet Bakanlığı'na teslim edecek.
ADAYLIKTAN ÇEKİLECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Adaylıktan çekileceğine dair sosyal medyada dolaşan haberler üzerine açıklama yapan Aziz Yıldırım, iddiaları yalanlayarak sert ifadelerde bulunmuştu.
