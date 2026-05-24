Aziz Yıldırım açıkladı: Göreve gelir gelmez inceleme başlatacak

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, olağanüstü genel kurul öncesi temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçeli İş Adamları Derneği'ni (FBİAD) ziyaret eden Aziz Yıldırım burada bir konuşma yaptı.

"ÖNCE 2 SANTRFOR ALACAĞIZ"

Transfer çalışmalarına dair konuşan Aziz Yıldırım, ilk planda 6 transfer yaparak takımın ana iskeletini oluşturacaklarını ifade etti.

Öncelikle 2 santrfor alınacağını belirten Aziz Yıldırım, "Önce 2 santrfor alacağız. Sonra 4 oyuncu daha gelecek ve 6 transferle ana iskeleti tamamlayacağız. 20-25 Haziran arasındaki sezon açılışına kadar bu oyuncuların hepsi gelmiş olacak. Ondan sonra gidenlere göre ihtiyaç varsa transferi yeniden elden geçireceğiz" sözlerini sarf etti.

"BÜTÜN HESAPLARI İNCELETECEĞİM"

Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran dönemlerini ibra edeceğini aktaran Aziz Yıldırım seçilmesi halinde mali inceleme başlatacağını aktardı. Yıldırım, incelemeye kendi dönemini de dahil edeceğini vurguladı.

Yıldırım açıklamasında "Ben ibra edeceğim ama seçilir de yönetime gelirsek, bütün hesapları yani 2018 Aziz Yıldırım hesapları dahil olmak üzere inceleteceğim. 3 dönemi de kamuoyuna ve sizlere sunacağım. Eğer orada herhangi bir olay varsa, onunla ilgili kanuni işlemleri de yapacağım. Bunu herkes bilsin ama ibra edeceğim" dedi.