Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Aziz Yıldırım açık açık uyardı Çıkar tek tek söylerim

Aziz Yıldırım açık açık uyardı Çıkar tek tek söylerim

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sturm Graz maçı öncesi son antrenmanı yerinden takip etti. Antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Yıldırım uyarılarda bulundu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım açık açık uyardı Çıkar tek tek söylerim

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. 5 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi sarı-lacivertliler hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenmanı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da bizzat yerinden takip etti.

"ÇIKAR TEK TEK SÖYLERİM HABERİNİZ OLSUN"

Aziz Yıldırım sahaya inmeden öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yıldırım burada yaptığı konuşmada "Rica ediyorum, doğruları yazın. Eğer yalan haber yaparsanız çıkar tek tek söylerim, haberiniz olsun" dedi.

YÜKSEK DİVAN KURULU'NDA DA UYARDI

Aziz Yıldırım geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada da çıkan bazı haberlerle ilgili eleştirilerde bulunmuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro