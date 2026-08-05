Aziz Yıldırım açık açık uyardı Çıkar tek tek söylerim

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. 5 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi sarı-lacivertliler hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenmanı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da bizzat yerinden takip etti.

"ÇIKAR TEK TEK SÖYLERİM HABERİNİZ OLSUN"

Aziz Yıldırım sahaya inmeden öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yıldırım burada yaptığı konuşmada "Rica ediyorum, doğruları yazın. Eğer yalan haber yaparsanız çıkar tek tek söylerim, haberiniz olsun" dedi.

YÜKSEK DİVAN KURULU'NDA DA UYARDI

Aziz Yıldırım geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada da çıkan bazı haberlerle ilgili eleştirilerde bulunmuştu.