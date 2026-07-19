Aziz Yıldırım açık açık istemedi: Sadettin Saran beğenince gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek nişanlısı Esen Metraş'la dünyaevine girdi. Yüksek'in düğününe pek çok ünlü isim katıldı.

AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Milli futbolcunun nikah şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve eski başkanlardan Ali Koç yaptı. Sadettin Saran ise düğüne katılmadı.

AZİZ YILDIRIM SADETTİN SARAN'I İSTEMEDİ

Aziz Yıldırım'ın Sadettin Saran'ı istemediği eski başkanın da tatsızlık çıkmaması adına düğüne gitmekten vazgeçtiği iddiaları üzerine ilginç bir gelişme yaşandı.

PAYLAŞIMI BEĞENDİ İDDİALAR DOĞRULANDI

Sadettin Saran konuya dair sosyal medyada yapılan bir paylaşımı beğendi. Saran'ın paylaşımı beğenmesi iddiaların doğru olduğu şeklinde yorumlanmasına yol açtı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine dayandırılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti:

İsmail yüksek, düğününe Başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra eski başkanlar Ali Koç ile Sadettin Saran'ı da davet etti. Edindiğim bilgiye göre Aziz yıldırım, Sadettin Saran'ın düğüne katılmasını istemedi. Bu durum İsmail Yüksek tarafından Sadettin Saran'a iletildi. Saran ise, 'İsmail'in en mutlu gününde herhangi bir huzursuzluk yaşanmasını istemem' diyerek mutluluk dileklerini iletti ve düğüne katılmama kararı aldı