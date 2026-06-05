Aziz Yıldırım: 3 Temmuz yaşanmasa bugün Fenerbahçe başka yerdeydi
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'da yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi açıklamalarda bulunuyor.
Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, başkan olmak için yarışacak.
Aziz Yıldırım, seçim öncesinde Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
Başkan adayı, "3 Temmuz yaşanmasa, bugün Fenerbahçe başka yerdeydi. Her sene şampiyon olan bir takım olurdu. Takım iyiydi ve takviye yapıyorduk. Ama ondan sonra oyuncular dağıldı. 3 Temmuz bizim için çok acıdır!" ifadelerini kullandı.
İşte Aziz Yıldırım'ın sözleri:
ALİ KOÇ VE HAKAN SAFİ SÖZLERİ
“Ali Koç ve Hakan Safi'ye gelin birlikte çalışalım, hareket edelim diyorum. Her şeye karışacak pozisyonda değilim. Bundan 30 sene önceki Aziz Yıldırım değilim artık. Benim tecrübelerimden yararlanacak bir yönetim olmalı.”
Bugünkü düşünceme göre gelecek yılki seçimden aday olmam diyorum ama o günkü şartlara göre değerlendiririz. Biz kazanırsak Fenerbahçe kazanacak bilin. Biz kaybedersek Fenerbahçe kaybedecek. İki listeye baksınlar, değerlendirsinler ve ona göre karar versinler.”
''MEVCUT TFF YÖNETİMİ ŞU ANDA BAŞARILI''
''Mevcut TFF yönetimi şu anda başarılı. Biz kimseyle kavga etmeye gelmiyoruz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Fenerbahçe bereket getirir. Nereye giderse o şehir başka havaya girer. Fenerbahçe ismiyle, camiasıyla her yere renk getirir. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var.
Biz kavga etmeye gelmiyoruz. Diğer kulüplerle, MHK'yla, TFF'yle kavga etmeye gelmiyoruz. Biz geldiğimiz zaman Kulüpler Birliği'nde de kulüplere yardımcı olmak, sorunları çözmek istiyoruz. Kulüplerin çok sorunları var ama kimse konuşmuyor. Hep beraber bir çözüm üreteceğiz. Türkiye'nin hedefi Dünya Kupası'na katılmak değil, orada final oynamak olmalı. Ne zaman adaletsizlik başlarsa o zaman gerekeni yapmaya başlarız. Hakkımızı yiyemezler. Zamanı geldiğinde herkes görür''
10+4 YABANCI KURALI
“Arkadaşlar çalışıyor bu konuyla ilgili. +4 yabancı da 3 tane varmış, biz bir transfer daha yapabiliyoruz. Onu (Omar Fayed) Fenerbahçe camiası tanımıyor, nasıl transfer yapmışlar anlamadık. 10 kişi olan yerde çok oyuncumuz var. Yerli oyuncu da alabiliriz, arkadaşlar ona da bakıyor. Yerliden çözebilirsek yabancıya gitmeyiz. Yerli oyuncu ile çözersek değişmesini istemeyiz.”
''8 SENE GÖRDÜĞÜM TABLOYU BEĞENMEDİM''
"Ayrışmaları ortadan kaldırmamız lazım. 8 sene gördüğüm tabloyu beğenmedim. Fenerbahçe, ayrışmaya gitmiş. 180 dernek, durmadan platform, bunlar olmaz. Bunları birleştireceğiz. Bölünmelerle olmaz bu iş."
''BU SENE ŞAMPİYON OLMAMIZ LAZIM''
"Bizim bu sene şampiyon olmamız lazım. Fenerbahçe'nin çabuk olarak toparlanması lazım. İlk başta 5 yıllık, sonra 10 yıllık plan yapılması lazım. Bunu yalnız futbol olarak düşünmeyelim, diğer branşlar, kendi için de bir plan yapmak lazım. Tesisleşme, finansal olarak neler yapmak lazım. Kurumsal çalışma yapmak lazım."
''KADIKÖY ÇIKIŞI OLMAYAN YER!''
"Burası mabed! Kadıköy, çıkışı olmayan yer! Galatasaray, 20 sene hep üzülerek gitti! Geçen sene son saniyelerde gol attık, 1-1 kaldık, bizim oyuncular sevindi. Bunu kabul etmiyorum ben! Ya kazanacağız ya da iyi oynayıp berabere kalacağız. Oyuncular soyunma odasına üzülerek gidecek."
''HATA YAPARSA SÖYLEYECEĞİZ''
"Biz teknik direktörle birlikte çalışacağız. Ne düşünürsek söyleyeceğiz. Hata yaparsa, söyleyeceğiz. O da insan. Hep birlikte çalışacağız."
''ŞAKA YAPTIM''
''Hanımefendi savaşa gidiyoruz'' sözü hakkında
Aziz Yıldırım: "Şaka yaptım. Kadın bir üyemiz var. Geçmişte de listelerimde kadın oldu."
''FENERBAHÇE'NİN LİDERE İHTİYACI VAR''
"Fenerbahçe'nin lidere ihtiyacı var. Başkan her yerde var. Lider sonradan olmaz, lider anadan doğarken olur. O özellik bende var. Duvara bakınca, o duvar dümdüz demem, o duvarda gördüğüm şekiller var, ona göre değerlendirme yaparım. Bunu 20 senede gösterdim. Lider, doğuştan olur. O kabiliyetler, ondaki hisler doğuştandır. Sonradan şahsa, kişiye giydiremezsiniz."
''ÖZ ELEŞTİRİ YAPIYORUZ''
"Öz eleştiri (Görevde olduğu son 4 yılda şampiyonluk gelmemesi) yapıyoruz. Onu düşünenler, şunu düşünsünler. Fenerbahçe tarihinde 19 şampiyonluk var, 6 şampiyonluk Aziz Yıldırım ve arkadaşları tarafından yapılmış. 3 tane de son maçta kaçanlar var."
''KAYBEDECEK BİR ŞEYİMİZ KALMADI''
"Bizim kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Son 4 yıl mahkemelerle uğraştık. Örgütün hizmetinde olan mahkemelerde yargılandık. Gayet iyi gidiyor diyorlar sabah, akşam geliyor diyorlar ki terse döndü. Biz bunlarla yaşadık."
''VAR AMA ÇIKMIYORLAR''
"Başkan adayları çıkabilir. Var ama çıkmıyorlar. Onları cesaretlendirmek lazım. Benim yönetimimden çıkacak insanlar olacaktır."
''3 TEMMUZ FENERBAHÇE'YE DARBE VURMUŞTUR''
"Mehmet Ali Aydınlar çekilmese yine aday olur muydu?"
Aziz Yıldırım: "Aday olacaktım tabii ki. 3 Temmuz'u kimse bana unutturamaz. 3 Temmuz, Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir ve Fenerbahçe'ye darbe vurmuştur. 3 Temmuz, Fenerbahçe'nin yükselişini engellemiştir. O kırılganlık bugün devam ediyor. Fenerbahçe camiası, bir örgütle savaşmıştır. O örgüt, ilk darbeyi Fenerbahçe'den yemiştir. Fenerbahçe, Türkiye'de öncüdür ve Kuvayi Milliye'dir. FETÖ'ye karşı ilk direnişi gösteren Fenerbahçe'dir. Şikeyi ben kendim mi yaptım, oyuncu yok, karşı takımdan kimse yok, hakem yok! Bir tane hakem yok! Biz kendi kendimize yaptık! Şuraya şu kadar para gitmiş, MASAK inceledi. Kimin emrindeydi, örgütün elindeydi. Raporlarında yok. 2011, bugün 15 sene oldu. Herkes unutuyor."
''3 TEMMUZ YAŞANMASA FENERBAHÇE FARKLI YERDEYDİ''
"3 Temmuz yaşanmasa, bugün Fenerbahçe başka yerdeydi. Her sene şampiyon olan bir takım olurdu. Takım iyiydi ve takviye yapıyorduk. Ama ondan sonra oyuncular dağıldı. 3 Temmuz bizim için çok acıdır!"
''ÇOCUKLAR AĞLIYOR''
"Çocuklar ağlıyor. 2024'te de bunun için aday oldum. İnsanlar üzgünler. Fenerbahçe'nin tarihinde 12 yıllık başarısızlık yok. Bunu el birliğiyle ortadan kaldırmak gerekiyor. Ben bir yıl istiyorum, bir yılda bunu toparlayacağım. Ben iyi Fenerbahçeliyim, yanımdaki arkadaşlar da iyi Fenerbahçeli. O yüzden bize şans versinler."
''BİR OYUNLAR OYNANIYOR, BÖYLE OLMAMALI''
"Hakan Safi, Merih'i açıklıyor, federasyon başkanı, iş mi bu diyor. Suudi Arabistan kulübü 2029'a kadar satmayacağız diyor. Bir oyunlar oynanıyor, böyle olmamalı! Fenerbahçe, gerçeklerle hayalleri ayırsın. Gerçeklerle yaşamamız lazım. Bir televizyon programında Mbappe'yi alıyorum dedim. Böyle hayaller kuracaksak, gerçekleri göremeyiz."
''BELKİ BUGÜN BİRİNİ AÇIKLAYABİLİRİZ''
"Fenerbahçe'nin gerçeği, iyi bir takım var ve iyi oyuncular lazım. Santrfor yok, santrfor iyi bir çocuk ama benim tenkit ettiğim bonservisi. Çocuğu ateşe attınız. Santrfor bu dediniz ve her şeyi o yapacak dediniz.
Şu anda ihtiyaç santrfor. 2 santrfor ile görüşmeler devam ediyor. Belki bugün birini açıklayabiliriz, belki hiç açıklamayacağız."
''BAŞARAMAZSAK ARKASI ÇOK TEHLİKELİ''
"Benden başka, "Ben liderim, ben bunu yapabilirim." diyen yok. Başaramazsak, arkası çok tehlikeli."
''BİZİ SEÇERSE BÜYÜK ŞANS YAKALAR''
"Kulüp bizi seçerse büyük şans yakalar. Seçilmezsek de karşı tarafı destekleriz ama kısa zamanda hata yaptıklarını görürler. Bu kadar açık konuşuyorum. Ayrışma var, toparlanma gerekiyor. Bütün camianın birleşmesi lazım. Birlik ve beraberlik olması gerekiyor."
''BEN LİDERİM, BAŞKAN DEĞİLİM''
"Ben liderim, başkan değilim. Liderlik yapacağım. Bütün arkadaşlar görevlerini yapacaklar, ben onlara destek olacağım. Benim görevim bu."
''GERÇEKLERİ SÖYLÜYORUZ''
"Gerçekleri söylüyoruz ve gerçeklerle hareket ediyoruz. 20 yıllık tecrübemiz var, ona dayanarak ve güvenerek gerçekleştireceğimiz şeyleri söylüyoruz. Gerçekleştiremeyeceğimiz şeyleri söylemiyoruz."
''BÜTÜN CAMİANIN BUNU GÖRMESİ LAZIM''
"Seçim ne olur? İki tarafa bakacaklar, geçmişte ne yapmışlar, bugün neler vaat ediyorlar, bunlara bakacaklar ve karar verecekler. Ben başkan olmak için gelmiyorum. Bunu herkes bilsin. Benim Fenerbahçe'nin başkanlığına ihtiyacım yok. İşim var, zamanımı ailem ve dostlarımla geçiriyorum. Her şeyim mükemmel, yaşamım güzel. Bunu bozuyoruz ve her şeyimizi ortaya koyacağız. Neden? 12 senelik başarısızlık var. 7 sene şampiyonlukta fark var. 7 sene şampiyon olursak ancak yakalarız. Karşı tarafın bir şampiyonluğu bunu uzatır. 20 sene arada fark olur! O zaman Fenerbahçe büyüklüğünü kaybeder. Bütün camianın bunu görmesi lazım."
''BUNLAR KULÜBE ZARAR VERİYOR''
"Atmosfer gayet iyi. İki taraf da Fenerbahçe içinden çıkan insanlar, yabancı insanlarla yarışmıyoruz. Gelecekle ilgili düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz ama karşı tarafta hayaller var! Bir oyuncuyu söylüyorlar, oyuncu ya da kulübü tarafından yalanlanıyor. Bunlar kulübe zarar veriyor. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. İki santrfor dedik ama isim vermedik. Onlarla da son aşamaya geldik. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin zarar görmemesi."