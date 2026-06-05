Aziz Yıldırım: 3 Temmuz yaşanmasa bugün Fenerbahçe başka yerdeydi

''Mevcut TFF yönetimi şu anda başarılı. Biz kimseyle kavga etmeye gelmiyoruz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Fenerbahçe bereket getirir. Nereye giderse o şehir başka havaya girer. Fenerbahçe ismiyle, camiasıyla her yere renk getirir. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var.

Biz kavga etmeye gelmiyoruz. Diğer kulüplerle, MHK'yla, TFF'yle kavga etmeye gelmiyoruz. Biz geldiğimiz zaman Kulüpler Birliği'nde de kulüplere yardımcı olmak, sorunları çözmek istiyoruz. Kulüplerin çok sorunları var ama kimse konuşmuyor. Hep beraber bir çözüm üreteceğiz. Türkiye'nin hedefi Dünya Kupası'na katılmak değil, orada final oynamak olmalı. Ne zaman adaletsizlik başlarsa o zaman gerekeni yapmaya başlarız. Hakkımızı yiyemezler. Zamanı geldiğinde herkes görür''