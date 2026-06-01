Ayrılık iddiası Galatasaray'ı kızdırdı: Osimhen'in peşindeki kulüp belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gelecek sezon için kadro planlaması sürerken Nijerya Milli Takımı'ndan gelen haber ortalığı karıştırdı.

Victor Osimhen'in milli takım kadrosuna alınmamasına dair konuşan teknik direktör Eric Chelle, "Victor Osimhen'in takımdan ayrılma ve kulüp değiştirme durumu var. Kafası tamamen burada olmayacaksa maça çıkmasındansa evinde kalmasını tercih ederim" dedi.

CHELSEA İSTİYOR

Chelle'nin bu sözleri tepkilere yol açarken Victor Osimhen'i isteyen kulüp de ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Victor Osimhen'in peşinde.

150 MİLYON EURODAN AŞAĞISI KABUL EDİLMEYECEK

Henüz resmi bir teklif yapılmazken Galatasaray yönetimi, oyuncuyu takımda tutmak istiyor. Sarı-kırmızılıların 150 milyon euro altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacağı vurgulandı.

OSIMHEN'DEN AÇIKLAMA

Ayrılık iddiasının gündeme gelmesinin ardından bir açıklama yapan Victor Osimhen de sözlerin yanlış anlaşıldığını belirtti. Osimhen paylaşımında "Eric Chelle ile son röportajında benim hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm. Maalesef, sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük saygı duymakta, maçlarımızın çoğunu takip etmekte ve hiçbir tartışma yaratmak gibi bir niyeti olmamıştır. Herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.