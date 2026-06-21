Aykut Kocaman'dan sonra İsmail Kartal da aynı şeyi istedi: Yönetim kararını verdi

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.

AYKUT KOCAMAN'DAN SONRA İSMAİL KARTAL DA GREENWOOD'U İSTEDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İsmail Kartal, yönetime sunduğu raporda Mason Greenwood'un alınmasını istedi. Teknik direktörlük görevi için son anda vazgeçilen Aykut Kocaman da verdiği raporda Greenwood için “Sıkışan maçları açar. Çok önemli katkı sağlar. İmkan varsa alınsın” demişti.

Her iki teknik adamın da Greenwood'u istemesi üzerine Fenerbahçe yönetimi oyuncu için temaslarını sıklaştırdı.

45 MAÇTA 26 GOL VE 11 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Marsilya formasıyla 45 maça çıkan Mason Greenwood, 3 bin 577 dakika sahada kaldı. İngiliz futbolcu bu sürede 26 gol ve 11 asist kaydetti.