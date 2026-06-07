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Aykut Kocaman şikayet etti

Başkanlık seçimi için oy kullanmaya gelen Fenerbahçe eski teknik direktörü Aykut Kocaman, gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Kocaman, ''Hiç kimseyle temasım olmamasına rağmen bu ayrışmaya dahil edildim. Bundan son derece şikayetçiyim'' dedi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aykut Kocaman şikayet etti

Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçimi için oy kullanmaya gelen kulübün eski teknik direktörü Aykut Kocaman, gündeme dair konuştu.

''SON DERECE ŞİKAYETÇİYİM''

Kocaman açıklamasında, "Özne ben değilim burada. İki başkan adayı özne. Doğru çaba göstereceklerine inanıyorum. Son 7-8 senede hiçbir şeyle uğraşmama rağmen ve hiç kimseyle temasım olmamasına rağmen bu ayrışmaya dahil oldum. Bundan son derece şikayetçiyim." dedi.

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''CİDDİ BİR KUTUPLAŞMA OLDU''

Seçimin Fenerbahçe için hayırlı olmasını dileyen Aykut Kocaman, "Fenerbahçe için hayırlı olmasını diliyorum. İyi sonuçlara doğru ön hazırlık olmasını diliyorum. Umuyorum güzel bir seçim olur. Her iki adayın da vaatleri var. Üst kimlik olan Fenerbahçelilik. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe'ye hizmet edecek. Son zamanlarda ciddi bir kutuplaşma oldu. Bittiği andan itibaren herkes aynı çatı altında mücadele ediyor. Bunu unutmamak lazım..." ifadelerini kullandı.

KULÜBÜN EN ÖNEMLİ SORUNUNU AÇIKLADI

Fenerbahçe'nin son dönemdeki en büyük sorununu belirten Kocaman, "Geçen sene hemen hemen buralarda aynı konuşmayı yapmıştık. Aynı şeyleri söylemiştik. Bu bir başkanlık seçimi. Başkanlar ve yönetimler, kulüplerdeki en önemli organlardır. Onların kararları ve davranışları, teknik direktör ve futbolcuların önünü açıyor ve kapatıyor. Her transfer döneminde yeni oyunculardan bahsediliyor. Her sene oyuncu geliyor ama verimsizlik ortamında tırnak içinde söyleyeceğim, 'çöp' haline geliyor. Fenerbahçe'nin son dönemindeki en önemli sorunu, diğer branşlar için aynı şeyleri söyleyemem ama, futbolu yönetenlerin verimliliği arttıramama sorunu oldu. Umarım bu kez elverişli olur." yorumunu yaptı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aykut Kocaman
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