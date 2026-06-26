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Avustralya istediğini aldı: Paraguay beklemede

Avustralya, Paraguay'la golsüz berabere kalarak gruptan çıktı. Paraguay ise diğer maçları bekliyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Avustralya istediğini aldı: Paraguay beklemede

A Milli Takımımız'ı Dünya Kupası D Grubu'nda yenen 2 takım Avustralya ile Paraguay karşı karşıya geldi.

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Santa Clara'da oynanan maç golsüz tamamlandı.

AVUSTRALYA SON 32 TURUNDA, PARAGUAY DİĞER MAÇLARI BEKLİYOR

Avustralya ile Paraguay, D Grubu'nda maçlarını 4'er puanla kapattı.
Milli takımımızı yenen 2 takım Amerika Birleşik Devletleri'ne ise yenilmişti.
Bu sonuçla averajı rakibinden daha iyi olan Avustralya, grup ikincisi olarak son 32 turuna yükselmeyi başardı.
Paraguay da grup maçlarını 4. sırada bitirdi. Ancak averajla üçüncü sırada kaldı.
Paraguay bu sonuçla son 32 şansını sürdürdü.

Güney Amerika ekibinin durumu diğer maçların sonuçlarına göre belli olacak.
Paraguay'ın da son 32 turuna çıkma şansının yüksek olduğu belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dünya Kupası Avustralya
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