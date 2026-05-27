Avrupa'nın 5 devi Victor Osimhen'in peşine düştü: Galatasaray'da karar verildi

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Avrupa devlerinin yakın takibinde.

OSIMHEN'İN PEŞİNE DÜŞTÜLER

Akşam'da yer alan habere göre; İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, İngiltere Premier Lig'den ise Chelsea ve Arsenal, Victor Osimhen'i yakından takip ediyor.

TRANSFERE İZİN YOK

Nijeryalı golcünün performansından oldukça memnun olan sarı-kırmızılıların hiçbir şekilde elden çıkarmayı düşünmediği aktarıldı.

"BEN SATMAM"

Abdullah Kavukçu şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada "Osimhen’i 150 milyon euroya satar mısın? Ben Abdullah Kavukcu olarak satmam ama son karar başkanımızın ve yönetim kurulumuzundur. Şu anda Osimhen bizimle beraber. Herhangi bir görüşme yapmadık. Ne transfer ne de teklif" demişti.

22 GOL VE 8 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıkan Victor Osimhen, 2 bin 566 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu, 22 gol ve 8 asist kaydetti.