Avrupa'da Türkiye şaşkınlığı: Tuzağa düştüler

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'yla karşılaşan A Milli Takımmız sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Alınan sonuç büyük bir hayal kırıklığı yaratırken Avrupa'da da büyük yankı buldu. Avrupa'nın en büyük gazetelerinden bazılarının milli takım yorumu şu şekilde:

Daily Mail: Avustralya, Türkiye'yi 2-0'lık çarpıcı bir skorla mağlup ederek Dünya Kupası'nda tarihindeki en büyük zaferlerinden birini elde etti. Favoriler arasında yer almayan Avustralya attığı iki muhteşem golle futbol dünyasını şaşkına çevirdi.

"AVUSTRALYALILAR İÇİN MUHTEŞEM BİR GALİBİYET"

The Sun: Avustralya D Grubu'nda büyük bir sürpriz yaptı. Avustralya Milli Takımı maçın favorisi değildi ancak Irankunda ve Metcalfe'nin golleri, Avustralyalılar için muhteşem bir galibiyet getirdi.

"HERKESİ ŞAŞIRTACAK BİR GALİBİYET"

Foot Mercato: Avustralya sürpriz yaptı ve Türkiye'yi mağlup etti. Maç boyunca üstün oynayan Türkiye karşısında Avustralya, soğukkanlılığını koruyarak herkesi şaşırtacak bir galibiyet elde etti ve D Grubu'nda ABD ile birlikte liderliğe yükseldi.

"ARDA GÜLER İÇİN TALİHSİZ BİR BAŞLANGIÇ"

AS: Arda Güler için talihsiz bir başlangıç. Avustralya, Türkiye karşısında büyük bir sürpriz yaptı. Genç Irankunda muhteşem bir gol attı ve Real Madrid oyuncusunun önünü kesti. Watford'da forma giyen Nestory Irankunda (20), Real Madrid'li Arda Güler'in Dünya Kupası'ndaki ilk maçını gölgeledi. Avustralyalı forvet, gücü ve hızıyla Türkiye savunması için tam bir baş belası oldu.

"TUZAĞA DÜŞTÜ"

L'Equipe: 2002'deki destansı serüveninden bu yana Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Türkiye, bu Pazar sabahı Vancouver'da D Grubu'nda Avustralya'nın kurduğu tuzağa düştü.