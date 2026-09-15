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Halk TV Spor Atilla Gerin: Çocuklar fırsatı kaçırmak istemediler

Atilla Gerin: Çocuklar fırsatı kaçırmak istemediler

TFF 1. Lig'de Kayserispor'un teknik direktörü Atilla Gerin, 4-0 kazandıkları maçtan sonra "Çocuklar fırsatı kaçırmak istemediler" dedi. İstanbulspor'da Pirali Ali ise her hafta daha iyi olacaklarını iddia etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Atilla Gerin: Çocuklar fırsatı kaçırmak istemediler

TFF 1. Lig'de Kayserispor, 7. hafta maçında kendi sahasında İstanbulspor'u 4-0 yenerek averajla liderliğe yükseldi.

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Maçtan sonra basın toplantısında konuşan teknik direktör Atilla Gerin, oyuncularını mücadeleleri, ciddiyetleri ve ortaya koydukları futbol nedeniyle tebrik ettiğini söyledi.
Maçta sayılmayan gollerinin de olduğunu belirten Gerin, şöyle devam etti:
"Çocuklarımı hem mücadelelerinden hem ciddiyetlerinden hem ortaya koydukları oyundan dolayı tebrik ediyorum. Yukarıdaki puanı yakalayıp en azından gol averajıyla da olsa yukarıda kalabilmenin verdiği fırsatı değerlendirdiler. Hepsini yüreklerinden öpüyorum. Ayaklarına sağlık. İnşallah bunun üzerine koya koya devam edecekler.
Bu bizim için bir fırsattı. Bu hafta sürprizlere çok açık bir haftaydı. Haftanın son maçını oynamamız sebebiyle bunların hepsini gördük. Bu bize iyi bir motivasyon oldu. İki farkla kazandığımız zaman liderliğe yükseleceğimizi biliyorduk. Çocuklar bu fırsatı kaçırmak istemediler. Çok şükür, rakibimize saygı duyarak elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyduk ve liderliğe yükseldik. Bu bizi mutlu ediyor. Zaten oralarda kalmak istiyoruz."

İSTANBULSPOR CEPHESİ

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pirali Ali ise rakiplerini aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederek, mağlubiyetin kendileri için iyi bir ders olduğunu söyledi.
Pirali Ali, "Bu skor İstanbulspor için iyi bir ders oldu. Maçtan önce ekip olarak 3 antrenman yaptık. Her hafta daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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