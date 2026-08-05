Atatürk Stadı'nda gece maçı

Boluspor, Süper Lig yolunda sezona başlıyor. Kırmızı-beyazlılar, 7 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda Manisa FK'yı konuk edecek. 1957 yılında inşa edilen tarihi stadyumda oynanacak karşılaşma, sezonun ilk haftasında gece saatlerinde gerçekleştirilecek.

BİLETLER 140 TL

Karşılaşma için Boluspor taraftarları 140 TL, Manisa FK taraftarları ise 180 TL ödeyerek maçı stattan takip edebilecek. Taraftarlar biletlerini Passo üzerinden satın alabilecek. Sezonun ilk haftasında tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

TARAFTAR KART KISITLAMALARI

Karşılaşma için yapılan bilgilendirmeye göre ev sahibi tribün biletleri, misafir takım logolu Passo Taraftar kartları hariç tüm Passo Taraftar kart sahipleri tarafından satın alınabilecek. Manisa FK logolu Passo Taraftar kartına sahip taraftarlar ise yalnızca misafir takım tribününden bilet alabilecek. Aynı kısıtlamalar bilet transfer işlemlerinde de geçerli olacak. Stadyum kapılarının, emniyet birimlerinin kararı doğrultusunda karşılaşmadan yaklaşık 2 saat önce açılması planlanıyor. 7 yaş ve üzerindeki herkes bilete tabi olacak; kişi başına en fazla 5 bilet satın alınabilecek ve her bilet için T.C. Kimlik Numarası girilmesi zorunlu olacak.

İKİ TAKIM ARASINDA GEÇEN SEZONUN HESABI

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda ilginç bir tablo ortaya çıkmıştı. Manisa FK, deplasmanda oynadığı maçta Boluspor'u 2-0 mağlup ederken, rövanşta kendi evinde Boluspor'a 4-1'lik farklı bir mağlubiyet yaşatmıştı. Manisa FK, geçtiğimiz sezonu 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyetle topladığı 55 puanla lig sıralamasında 9. sırada tamamlamıştı.

LİGİN GENEL TAKVİMİ

20 takımın mücadele edeceği Trendyol 1. Lig'de yeni sezon 7-10 Ağustos tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalarla start alacak. Lig, 18-21 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalarla ilk yarıyı tamamlayıp devre arasına girecek. İkinci yarı 8-11 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak ve normal sezon 8 Mayıs 2027'de sona erecek.

BOLUSPOR'UN HEDEFİ ÜÇ PUAN

Kendi sahasında oynayacağı açılış maçında iç saha avantajını kullanmayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar, taraftarına galibiyetle başlayan bir sezon armağan etmenin hesaplarını yapıyor.