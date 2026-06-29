Atatürk Stadı yetişmedi: Hatay'a mecburi istikamet göründü

Deprem felaketinin derin izlerini hala taşıyan Hatay'da futbol mücadelesi de zorlu koşullar altında devam ediyor. Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezona hazırlanan Hatayspor, bu kez saha sorununun çözümü için kolları sıvadı. Antakya Atatürk Stadyumu'nun yeni sezona yetişemeyeceğinin anlaşılması üzerine kulüp yönetimi gözlerini İskenderun'a çevirdi.

ANTAKYA STADYUMU HAZIR DEĞİL

6 Şubat 2023 depremlerinin Hatay'da bıraktığı yıkım, spor altyapısını da derinden sarstı. Antakya Atatürk Stadyumu'nda sürdürülen yenileme ve restorasyon çalışmalarının yeni sezon başlangıcına kadar tamamlanamayacağı netleşti. Bu durum Hatayspor'u kendi şehrinde oynayamaz hale getiriyor; kulübün iç saha planlamasını baştan kurması zorunlu hale geldi.

İSKENDERUN FUAT TOSYALI STADYUMU GÜNDEMDE

Kulüp Başkanı Ethem Çakır'ın açıklamalarına göre Hatayspor, iç saha maçlarını İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynamak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu iletti. Hatay iline bağlı İskenderun ilçesinde yer alan ve Fuat Tosyalı'nın adını taşıyan bu stadyum, altyapısı ve kapasitesiyle 2. Lig standartlarını karşılayacak nitelikte değerlendiriliyor. Kararın TFF'nin onay sürecinin ardından kesinleşmesi bekleniyor.

GÖZLER TFF ONAYINDA

Elazığspor ile aynı grupta mücadele edecek olan Hatayspor'un önümüzdeki sezon planlaması büyük ölçüde TFF'nin bu başvuruya vereceği yanıta bağlı. Federasyonun onay vermesi halinde İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu, en azından bu sezon Hatayspor'un geçici yuvası olacak. Taraftarlar, kulüp yönetimi ve şehrin tüm futbolseverleri bu kararı sabırsızlıkla bekliyor.