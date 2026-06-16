TFF 3'üncü Lig'de kongrenin ardından üst üste yıldız transferler yaparak iddialı bir kadro kurmaya çalışan Balıkesirspor, 52 Orduspor FK'nın gol kralı santrforu Emre Gemici'nin ardından Eskişehirspor'dan anlaşmaya vardığı skorer kanat oyuncusu Akın Akman ile de sözleşme imzaladı.

Kariyerinde 4 şampiyonluk yaşayan, geçen sezon 16 gol ve 15 asist yaparak 31 gole katkı veren 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, başkan Mert Alper Acar'ın katıldığı törenle 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Akın Akman, son 6 sezonda 66 gol atma başarısı gösterdi. Bal-Kes'te Acar başkanlığındaki yeni yönetim, kent protokolünü de ziyaret etti.

STAT SEZONA HAZIRLANIYOR

Balıkesirspor'un iç saha maçlarını oynadığı Balıkesir Atatürk Stadyumu, yeni sezon öncesi kapsamlı bir tadilata girdi. Statta yenileme ve modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Stadyumun aydınlatma sistemi tamamen yenilenirken, tesisin dış cephesi modern bir görünüm kazandıracak şekilde kaplandı ve çeşitli bakım-onarım çalışmalarıyla yapısal eksiklikler giderildi. Protokol tribünü yenilenerek koltuk değişimleri gerçekleştirildi.

40 MİLYON HARCANDI

Statta saha zemini ve skorbord yenileme çalışmaları ile soyunma odalarının bakım çalışmaları devam ediyor. Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde stadın yenilenmesi için 40 milyon TL yatırım yapıldığı belirtildi.