Armstrong Göztepe'de: Transfer bitti

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Göztepe, ilk dış transferini yaptı.

Sarı kırmızılılar İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City'nin İrlandalı golcüsü Sinclair Armstrong'u transfer etti.

Göztepe'nin Bristol City ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncuyu 1,5 milyon sterlin karşılığında renklerine bağladığı bildirildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçen oyuncu yeni sezonda takımın gol umudu olacak.

Geride kalan sezonda Bristol City'de 45 resmi müsabakaya çıkan Armstrong 1824 dakika süre alıp 4 gol attı.

Oyuncu 1 kez de İrlanda A Milli Takımı'nda görev aldı.

Armstrong, Bristol City'den önce 2 sezon da Queens Park Rangers'ta forma giydi.