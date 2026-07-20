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Arjantinli futbolcular İspanyollara saldırdı: Messi ağladı

Dünya Kupası finalinde İspanya'nın Arjantin'i yenmesinden sonra ortalık karıştı. Arjantinli bazı futbolcular İspanyol oyunculara saldırdı. Messi ise ağladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Arjantinli futbolcular İspanyollara saldırdı: Messi ağladı

2026 Dünya Kupası'nda zafer İspanya'nın oldu. Finalde İspanya uzatmalarda attığı golle Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

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Maçın ardından saha karıştı. Arjantin'de başta Leandro Paredes olmak üzere bazı futbolcular İspanyol oyunculara saldırdı.

Arjantinli futbolcular İspanyollara saldırdı: Messi ağladı - Resim : 2
Perades, İspanya Milli Takımı'ndan Eric Garcia'nın boğazını sıkarken, Gavi'ye de yumruk attı.
Kavgaya diğer futbolcular da karıştı. Olayın daha da büyümesi güçlükle engellenirken, karşılaşmanın hakemi Slavko Vincic, Paredes'e kırmızı kart gösterdi.

LIONEL MESSI AĞLADI

Dünya Kupası'nda 3. kez final oynayan Lianel Messi, İspanya'ya yenilmelerinin ardından Arjantinli taraftarların bulunduğu tribünlerin önüne gitti.
Taraftarları selamlayan 39 yaşındaki oyuncu desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Messi, kupa töreni sırasında ise gözyaşlarını tutamadı ve ağladı.

Arjantinli futbolcular İspanyollara saldırdı: Messi ağladı - Resim : 3
Lionel Messi, Brezilyalı futbolcu Cafu'dan (1994, 1998, 2002) sonra 3 Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci isim olarak adını tarihe yazdırdı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arjantin İspanya Dünya Kupası Lionel Messi
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