Arjantin'e elenen Mısır'da Messi için olay sözler

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'le karşılaşan Mısır öne geçtiği mücadeleyi 3-2'lik skorla kaybetti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mısır teknik direktörü Hossam Hassan, FIFA'yı sert sözlerle eleştirdi.

"MESSI'NİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR OLABİLİRLER"

Arjantin'in kayırıldığını öne süren Hassan, "Maçta daha iyi olan taraf bizdik ama futbol adil değil. Bir penaltımız vardı ve hakem üçüncü golümüzü iptal etti, nedenini bilmiyorum. Belki de tüm bu yaşananlar tamamen bir pazarlama stratejisinin sonucudur. Dünya Kupası'nın ticari başarısı için son Dünya Kupası şampiyonunun turnuvada kalmasını, Messi'nin buralarda yola devam etmesini istiyor olabilirler" dedi.

"HİÇBİR MAÇ BU SAATTE OYNATILMAZ"

Maç saatine tepki gösteren Hassan "Bu maçları planlayan kişinin hayatında hiç futbol oynamadığını söylemeye cesaret ediyorum. Çünkü hiçbir maç bu saatte oynatılmaz. Öğle vakti insan yürüyüşe çıkar ya da brunch yapar; futbol maçı oynanmaz. Tartışmaya açık çok fazla unsur var. Size söz veriyorum, Dünya Kupası maçlarını artık izlemeyeceğim. Bu duruma karşı durma şeklim bu" ifadelerini kullandı.

"NEDEN HERKESİ ÇAĞIRIYORLAR"

Arjantin'i eleştirmeye devam eden Hassan "Arjantin'in kazanmasını bu kadar çok istiyorlarsa, neden herkesi turnuvaya katılmaya çağırıyorlar?" diye konuştu.