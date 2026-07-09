Arina: Özlediniz mi?

FIVB (Uluslararası Voleybol Federasyonu) Rusya Milli Takımı’na yönelik yasağı kaldırdı. Yasak, Rusya Ukrayna savaşının başlamasından sonra koyulmuştu.

Bu karar üzerine Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve "Bizi özlediniz mi?” diye sordu.

"MİLLİ TAKIM ÖZEL BİR HİKAYE"

Arina, şu ifadeleri kullandı:

"Rus milli takımlarının resmi uluslararası FIVB müsabakalarına geri dönmesi, tüm dünya voleybolu için çok önemli ve uzun zamandır beklenen bir adım. Şimdi asıl önemli olan, bu kararın pratikte nasıl uygulanacağını görmek: Milli takımlarımız tam olarak ne zaman dönebilecek, hangi turnuvalara katılacak ve hangi statüde mücadele edecekler. Son dört yılda sadece çok sınırlı sayıda Rus erkek ve kadın voleybolcu önde gelen yabancı kulüplerde oynama fırsatı buldu. Rus oyuncuların büyük bir çoğunluğu için uluslararası kariyerleri fiilen askıya alınmıştı. Ancak milli takım tamamen özel bir hikaye. Kendi ülkesini en büyük uluslararası turnuvalarda temsil etme fırsatı, her sporcu için büyük bir onur ve hayaldir.



Rusya, dünya voleybol tarihindeki en çok kupa kazanan milli takımlardan biri. Bu seviyedeki bir takım en büyük uluslararası müsabakalara katılmadığında, dünya voleybolu kaçınılmaz olarak sportif değerinin ve rekabetinin bir kısmını kaybeder. Bu nedenle, Rusya milli takımının dönüşünün tüm dünya voleyboluna fayda sağlayacağından eminim. Dünyanın en güçlü takımlarının yeniden aynı sahada buluşması için bu sürecin olabildiğince hızlı ilerlemesini çok istiyorum. Gerçek şampiyon tam da en güçlüler arasındaki maçlarda doğar; uluslararası turnuvaların sonuçları ve dünya sıralamaları da gerçek güç dengesini en nesnel şekilde yansıtır. Bundan herkes kazanacaktır; sporcular, taraftarlar ve voleybolun ta kendisi. Ve milli takımların ardından, Rus kulüplerinin de en kısa sürede uluslararası arenaya dönmesini çok umuyorum."