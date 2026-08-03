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Arda Turan'ın Shakhtar'ı sezona fırtına gibi başladı

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 1. hafta maçında rakibi Kudrivka karşısında farklı bir galibiyet aldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Arda Turan'ın Shakhtar'ı sezona fırtına gibi başladı

Ukrayna Premier Ligi'nin 1. hafta maçında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Kudrivka ile karşı karşıya geldi.

Arena Lviv'de oynanan mücadele, 5-1'lik Shakhtar Donetsk galibiyeti ile tamamlandı.

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Santana, 55., 72. ve 90+2'de Kaua Elias ile 80. dakikada Meirelles attı.

Kudrivka'nın tek golünü 42. dakikada Dumanyuk kaydetti.

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Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, sezona 3 puanla başlamayı başardı.

Kudrivka ise yeni sezona puansız girdi.

Shakhtar Donetsk, 2. hafta maçında Episentr deplasmanına çıkacak.

Kudrivka ise deplasmanda Livyi Bereh ile karşılaşacak.

ARDA TURAN TARİH YAZDI

Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, unutulmaz bir başarıya imza atarak Ukrayna ekibini 16. şampiyonluğunu ulaştırmıştı.

1 Temmuz 2025'te Shakhtar'a imza atan Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in başında çıktığı 51 maçta 32 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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