Arda Turan'ın maçında yine hava saldırısı alarmı: Sığınağa indiler
Kryvbas - Shakhtar Donetsk maçı hava saldırısı alarmı nedeniyle 1 saat 35 dakika gecikmeli başladı. Arda Turan ve öğrencileri tehlikenin geçmesini sığınakta bekledi. Gecikmeli başlayan mücadele 16. dakikada yarıda kaldı.
Ukrayna Premier Lig'in 29'uncu haftasında Shakhtar Donetsk deplasmanda Kryvbas ile karşı karşıya geldi.
SIĞINAKTA BEKLEDİLER
TSİ 13.00’te başlaması planlanan mücadele hava saldırısı alarmının çalması nedeniyle 1 saat 35 dakika geç başladı. Teknik direktör Arda Turan ve öğrencileri maç başlayana kadar sığınaklarda bekledi.
MAÇ YARIDA KALDI
Gecikmeli başlayan maçın henüz 16. dakikasında alarmın yeniden çalması nedeniyle 2 takım soyunma odasına geri döndü.
GEÇEN HAFTA DA AYNISI OLMUŞTU
Geçtiğimiz hafta oynanan Shakhtar Donetsk - Obolon Brovar maçı da hava saldırısı tehlikesi nedeniyle gecikmeli olarak başlamış 2 kez de durmak zorunda kalmıştı.
ŞAMPİYON OLDULAR
Ligin bitmesine 3 hafta kalırken Arda Turan'ın yönetimindeki Shakhtar Donetsk, şampiyonluğunu ilan etti.
