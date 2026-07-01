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Halk TV Spor Arda Turan'dan sürpriz çıkış: Beşiktaş gibi bir camiaya hayır demek söz konusu değil

Arda Turan'dan sürpriz çıkış: Beşiktaş gibi bir camiaya hayır demek söz konusu değil

Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan katıldığı yayında Beşiktaş'tan gördüğü ilgiye dair konuştu. Turan, siyah-beyazlılara hayır demenin imkansız olduğunu ifade etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Arda Turan'dan sürpriz çıkış: Beşiktaş gibi bir camiaya hayır demek söz konusu değil

Shakhtar Donetsk'in başında Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Arda Turan açıklamalarda bulundu.

Kafa Sports'a konuk olan genç teknik adamdan sürpriz bir Beşiktaş çıkışı geldi. Beşiktaş camiasında gördüğü ilgiye dair konuşan Arda Turan, siyah-beyazlılara hayır demenin imkansız olduğunu ifade etti.

"HAYIR DEMEK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Arda Turan konuşmasında "Süleyman Seba formasını giyince Beşiktaş camiasındaki insanlardan müthiş bir teveccüh aldım. Beşiktaş gibi bir camiaya hayır demek söz konusu değil. Sadece bizim hayallerimiz ve hedeflerimiz Avrupa'ya gitmek. Ben Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum. Belki deli dersin, belki hayalperest" sözlerini sarf etti.

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"MİLLİ TAKIMIN MUHTEŞEM BİR HOCASI VAR"

Genç teknik adam, milli takım için gelen soruya ise "Milli takımın muhteşem bir hocası var. Böyle şeyler olabilir. Buraya kadar çok iyi bir iş yaptı" diyerek cevap verdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Arda Turan
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