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Arda Turan'a büyük onur

Shakhtar Donetsk'le şampiyonluğa ulaşan Arda Turan, Ukrayna'da yılın teknik direktörü seçildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Arda Turan'a büyük onur

Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü ödülünü kazandı.

SEZONUN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU

Ligin internet sitesindeki açıklamaya göre oylamada rakiplerini geride bırakan Arda Turan, 2025-2026 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

Oylamada LNZ Cherkasy'nin teknik direktörü Vitaliy Ponomaryov ikinci, Polissya'yı çalıştıran Ruslan Rotan ise üçüncü oldu.

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UKRAYNA'DA ŞAMPİYONLUK KONFERANSTA YARI FİNAL

Arda Turan yönetiminde geride kalan sezon Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı gösterdi.

SERGEN YALÇIN SONRASI BEŞİKTAŞ'LA ANILDI

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Arda Turan'ın ismi Beşiktaş'la anılsa da genç teknik adam Shakhtar Donetsk'te kalmak istediğini bildirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arda Turan Beşiktaş
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