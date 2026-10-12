Arda Turan kararını verdi: TFF'den yeni teklif

A Milli Takım'ın teknik direktörlüğü için adı gündeme gelen Arda Turan'ın kararını Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettiği öne sürüldü. Shakhtar Donetsk'i çalıştıran 39 yaşındaki teknik adamın, TFF'den gelen öneriyi değerlendirdiği ve Ukrayna ekibiyle görüşeceği belirtildi.

A Milli Takım'da yeni teknik direktör arayışları sürerken gözler Arda Turan'a çevrildi. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, milli takımın başına geçmesi için yapılan görüşmeler kapsamında Türkiye'ye geldi. Sabah'ta yer alan habere göre genç teknik adam, A Milli Takım için kararını Türkiye Futbol Federasyonu kanadına iletti.

ARDA TURAN KARARINI VERDİ

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam yetki verildi. Son toplantıda yerli teknik direktör adayları arasında Arda Turan'ın öne çıktığı ve deneyimli çalıştırıcıya teklif yapılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Sabah'ın haberine göre cuma günü Shakhtar Donetsk'in başında maça çıkan Arda Turan, cumartesi günü özel uçakla İstanbul'a geldi. Ailesiyle görüşen genç teknik adamın, A Milli Takım'ın başına geçme ihtimalini de değerlendirdiği belirtildi.

ARDA TURAN'DAN SAVAŞ VURGUSU

Haberde, Arda Turan'ın ilk görüşmede milli takım teklifine ilişkin yaklaşımını da dile getirdiği ifade edildi. Genç teknik adamın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle kulübünü yarı yolda bırakmak istemediğini belirterek, "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam." dediği kaydedildi.

TFF'DEN ARDA TURAN'A ÇİFTE GÖREV ÖNERİSİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Arda Turan'a hem Shakhtar Donetsk'i hem de A Milli Takım'ı çalıştırabileceği yönünde bir öneri sunduğu öne sürüldü.

39 yaşındaki teknik adamın bu teklifi değerlendirdiği ve karar sürecinde Ukrayna temsilcisiyle görüşeceği belirtildi. Arda Turan'ın A Milli Takım'ın başına geçip geçmeyeceğine ilişkin sürecin, yapılacak görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.