Arda Turan defterini kapattı

Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyon olan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

ARDA TURAN DEFTERİNİ KAPATTI

Ukrayna basınından Sport'ta yer alan habere göre; Shakhtar Donetsk ve Ukrayna U21 Takımı'nın orta saha oyuncusu Anton Glushchenko yaz transfer döneminde takımdan ayrılacak.

Arda Turan'ın 22 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmediği ve Glushchenko'nun yaz kampında olmayacağı aktarıldı.

Geçen sezonu Kudrivka'da kiralık olarak forma giyen genç futbolcu, yeni kulüp arayışlarına başladı.

Glushchenko'nun hem ülkesindeki hem de yurt dışındaki transfer seçeneklerini değerlendirdiği yazıldı.

Shahktar Donetsk'in bu kez takımdan kiralık olarak ayrılmak istemeyen oyuncunun bonservisi ile ayrılmasına da sıcak baktığı haberin detayları arasında yer aldı.

Geçen sezon 19 maçta oynayan Glushchenko, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

SHAKHTAR'IN İLK TRANSFERİ KARAVAEV

Shakhtar Donetsk, sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Ukrayna ekibi, bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Oleksandr Karavaev'i kadrosuna kattı.