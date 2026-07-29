Arda Güler'in haftalık maaşı dudak uçuklattı: Real Madrid'te en çok kazanan Mbappe
İspanyol devi Real Madrid'te yeni sezon öncesi futbolcuların haftalık maaş listesi ortaya çıktı. Arda Güler'in haftalık maaşı dudak uçuklattı. Real Madrid'te en çok kazanan Mbappe.
İspanyol devi Real Madrid'te yeni sezon öncesi futbolcuların haftalık maaş listesi ortaya çıktı. Arda Güler'in haftalık maaşı dudak uçuklatırken, en çok kazanan futbolcunun Mbappe olduğu ortaya çıktı.
Arda Güler, 2023'te sözleşme imzalamıştı. Sözleşmesi 2029'da sona eriyor. Ancak futbolcuların maaşlarında gösterdikleri performansa göre sözleşme tarihi gelmeden de iyileştirmeler yapılabiliyor.
İspanyol basınına sızan listeye göre Real Madrid'te en çok kazanan isim Fransız futbolcu Kylian Mbappe. Mbappe'nin haftalık 600 bin euro kazandığı listede görülüyor.
İkinci sırada Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior bulunuyor. Vinicius Junior'un haftalık kazancı 480 bin euro.
İngiliz oyuncu Jude Bellingham 400 bin euro alırken, onu 320 bin euro ile Rodrygo, Trent Alexander Arnold, Ibrahima Konate ve Federico Valverde izliyor.
Bernardo Silva 308 bin euro, Thibaut Courtois 288 bin euro, Antonio Rüdiger ve Eder Milito 280 bin euro kazanıyor.
Aurelien Tchouameni ile Eduardo Camavinga 240 bin euro, Ferland Mendy 200 bin euro, Dean Huijsen 180 bin Euro, Alvaro Carreras 172 bin euro,
Franco Mastantuono ve Brahim Diaz 140 bin euro, Raul Asencio 120 bin euro alıyor.
Milli futbolcumuz Arda Güler'in haftalık maaşı ise listede 100 bin euro (5 milyon 406 bin 790 TL) olarak görülüyor.